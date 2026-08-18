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Strahinja Eraković i FK Crvena zvezda, priča koja treba i mora da se zatvori do kraja avgusta.

Strahinja Eraković stigao je ove zime na Marakanu, na pozajmicu iz ruskog Zenita, a crveno-beli do kraja meseca moraju poslati odgovor klubu iz Sankt Peterburga o statusu reprezentativca Srbije.

Strahinja Eraković u dresu Crvene zvezde Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Albert Rijera odlučuje

Kako je Kuriru potvrđeno iz Crvene zvezde, odluku o tome da li će Strahinja Eraković (25) i posle avgusta igrati u crveno-belom dresu doneće trener Albert Rijera. Španac je odlučio da lično proveri sve fudbalere koje ima Crvena zvezda, da sam proceni ko mu je potreban, a ko ne.

Tako je sa Strahinjom Erakovićem, ali i sa momcima koji nisu bili u prvom planu kod bivšeg šefa struke Dejana Stankovića. Radu sa prvim timom priključeni su Tomas Handel, Vladimir Lučić, Mahmudu Badžo i Rodrigao. Status svih njih u Crvenoj zvezdi biće poznat do kraja avgusta.

1/9 Vidi galeriju Strahinja Eraković, Zenit Foto: www.fc-zenit.ru

Dogovor sa Rusima

Kako stoje stvari sa Strahinjom Erakovićem? Crvena zvezda ima dogovor sa Zenitom da do kraja avgusta odluči, hoće li igrača vratiti u Rusiju, ili će aktivirati klauzulu vrednu 3.500.000 evra i 50 odsto od naredne prodaje. Međutim, kako sada stvari stoje Strahinja Eraković biliži je povratku u Rusiju, nego ostanku u Srbiji.

Naime, Crvena zvezda je ostala bez plasmana u Ligu šampiona, samim tim i bez bonusa od najmanje 30.000.000 evra. Jasno je da crveno-beli nemaju novca za rasipanje, te da bi 3,5 miliona evra moglo bolje biti uloženo u kupovinu nekog fudbalera po želji novog trenera Alberta Rijere, nego za aktiviranje otkupa Strahinje Erakovića. I tako stoje stvari na Marakani.

Strahinja Eraković u dresu Zenita Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Gužva u Zenitu

Sa druge strane, u Zenitu kao da prave prostor za povratak Strahinje Erakovića. Prvak Rusije pre nekoliko dana pustio je na pozajmicu Vanju Drkušića u španski Espanjol. Na mestima centralnih defanzivaca igraju Brazilac Ninjo i ruski reprezentativac Igor Divejev. Ovog leta u Sankt Peterburg je stigao Kolumbijac Kevin Andrade iz Baltike, a tu je i reprezentativac Kazahstana Nurali Alip.

Jasno je da Strahinju Erakovića čeka gužva i da će biti u neravnopravnom položaju sa ostalim igračima kod trenera Sergeja Semaka, jer nije prošao pripreme sa klubom. Ako napusti Beograd, moraće dobro da se pomuči da se izbori za poziciju u Zenitu. A, opet mogao bi i da ode na pozajmicu u neki od ruskih klubova. Ili da napravi iznenađujući transfer u poslednjim danima prelaznog roka.