OTKRIVAMO! DA LI STRAHINJA ERAKOVIĆ OSTAJE U ZVEZDI? Ključni razlog za odluku, višemilionski posao i čovek koji seče celu priču
Strahinja Eraković i FK Crvena zvezda, priča koja treba i mora da se zatvori do kraja avgusta.
Strahinja Eraković stigao je ove zime na Marakanu, na pozajmicu iz ruskog Zenita, a crveno-beli do kraja meseca moraju poslati odgovor klubu iz Sankt Peterburga o statusu reprezentativca Srbije.
Albert Rijera odlučuje
Kako je Kuriru potvrđeno iz Crvene zvezde, odluku o tome da li će Strahinja Eraković (25) i posle avgusta igrati u crveno-belom dresu doneće trener Albert Rijera. Španac je odlučio da lično proveri sve fudbalere koje ima Crvena zvezda, da sam proceni ko mu je potreban, a ko ne.
Tako je sa Strahinjom Erakovićem, ali i sa momcima koji nisu bili u prvom planu kod bivšeg šefa struke Dejana Stankovića. Radu sa prvim timom priključeni su Tomas Handel, Vladimir Lučić, Mahmudu Badžo i Rodrigao. Status svih njih u Crvenoj zvezdi biće poznat do kraja avgusta.
Dogovor sa Rusima
Kako stoje stvari sa Strahinjom Erakovićem? Crvena zvezda ima dogovor sa Zenitom da do kraja avgusta odluči, hoće li igrača vratiti u Rusiju, ili će aktivirati klauzulu vrednu 3.500.000 evra i 50 odsto od naredne prodaje. Međutim, kako sada stvari stoje Strahinja Eraković biliži je povratku u Rusiju, nego ostanku u Srbiji.
Naime, Crvena zvezda je ostala bez plasmana u Ligu šampiona, samim tim i bez bonusa od najmanje 30.000.000 evra. Jasno je da crveno-beli nemaju novca za rasipanje, te da bi 3,5 miliona evra moglo bolje biti uloženo u kupovinu nekog fudbalera po želji novog trenera Alberta Rijere, nego za aktiviranje otkupa Strahinje Erakovića. I tako stoje stvari na Marakani.
Gužva u Zenitu
Sa druge strane, u Zenitu kao da prave prostor za povratak Strahinje Erakovića. Prvak Rusije pre nekoliko dana pustio je na pozajmicu Vanju Drkušića u španski Espanjol. Na mestima centralnih defanzivaca igraju Brazilac Ninjo i ruski reprezentativac Igor Divejev. Ovog leta u Sankt Peterburg je stigao Kolumbijac Kevin Andrade iz Baltike, a tu je i reprezentativac Kazahstana Nurali Alip.
Jasno je da Strahinju Erakovića čeka gužva i da će biti u neravnopravnom položaju sa ostalim igračima kod trenera Sergeja Semaka, jer nije prošao pripreme sa klubom. Ako napusti Beograd, moraće dobro da se pomuči da se izbori za poziciju u Zenitu. A, opet mogao bi i da ode na pozajmicu u neki od ruskih klubova. Ili da napravi iznenađujući transfer u poslednjim danima prelaznog roka.