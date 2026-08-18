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Godinama je Pep Gvardiola delovao kao čovek kojem ništa ne može da izmakne kontroli. Ipak, dok je na terenu stvarao jednu od najvećih ekipa u istoriji, njegov privatni život se raspadao.

Čuveni Španac otvorio je dušu pred svojim fudbalerima i priznao koliko ga je pogodio kraj braka sa Kristinom Serom, ženom sa kojom je proveo gotovo tri decenije. Njegovo emotivno priznanje sada je prvi put prikazano u dokumentarcu "A Beautiful Obsession", a njegove reči otkrivaju koliko je privatni lom uticao i na čoveka koji je vodio Siti.

"Momci, moram nešto da vam priznam... Razveden sam od najlepše žene na planeti. Volim je neverovatno, ali izgubili smo strast."

Upravo tu svoju životnu situaciju Gvardiola je iskoristio da igračima objasni ono što je od njih tražio na terenu.

"Tako se igra i fudbal: morate igrati za nešto što nosite u sebi. U životu, šta god da radite, radite to sa strašću. Ne želim dobre igrače, želim igrače sa strašću."

Njegovo priznanje dobija još veću težinu kada se zna da je u tom periodu Mančester siti prolazio kroz jedan od najturbulentnijih perioda pod njegovim vođstvom.

U jednom trenutku bol i frustracija pretvorili su se u bes, pa je španski stručnjak pred igračima potpuno eksplodirao.

"Je*ote, momci! Osećam se kao je*eni idiot. Dajem svoj život, svoj razvod, moja porodica je daleko – i sve to zbog vas. A šta mi vi vraćate? Je*enu predstavu koju ste upravo pružili – svi vi!“, besneo je Gvardiola, jasno stavljajući do znanja koliko ga je pogodila nemoć ekipe.

A onda je usledila poruka koja je dodatno šokirala fudbalere:

"To je sramota, momci. I znate šta će se dogoditi? Dobićete drugog trenera."

Njegov govor pokazao je koliko je tada bio na ivici, ali i koliko je svoj privatni život i emotivno stanje povezivao sa onim što je očekivao od ekipe na terenu.

Kraj ljubavi posle tri decenije

Gvardiola i Kristina Serra bili su zajedno oko tri decenije. Počeli su vezu još sredinom devedesetih, a venčali su se 2014. godine na intimnoj ceremoniji. Imaju troje dece - Mariju, Valentinu i Marijusa.

Vest o njihovom razlazu objavljena je početkom januara 2025. godine, a izvori bliski paru tada su navodili da je odluka bila doneta posle višemesečnog razmišljanja i da su već neko vreme živeli odvojeno.

Posebno je zanimljivo to što su španski mediji kao mogući okidač pominjali Gvardiolino novo produženje ugovora sa Mančester sitijem. Prema tim navodima, Kristina je želela da se vrati u Barselonu i bude bliže svom poslu i porodici, dok je Pep odlučio da ostane u Mančesteru. To, međutim, nije zvanično potvrđeno kao razlog njihovog raskida.

1/6 Vidi galeriju Pep Gvardiola i Kristina Sera Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Mike Egerton / PA Images / Profimedia, Aaron Chown / PA Images / Profimedia

Par je, uprkos razlazu, nastavio da održava korektan odnos, naročito zbog dece.

Pep je privatnu bol pretvorio u motivaciju

Upravo zbog toga je njegova ispovest pred fudbalerima toliko upečatljiva. Gvardiola nije pokušavao da sakrije emocije, već je svoju ličnu situaciju pretvorio u lekciju za ekipu.

Poruka je bila jasna - talenat i kvalitet nisu dovoljni ako nema unutrašnje želje.

"Ne želim dobre igrače, želim igrače sa strašću", poručio je svojim fudbalerima.

To nije prvi put da su kamere uhvatile Gvardiolu u potpuno ogoljenom izdanju. Dokumentarni projekti o Sitiju već su prikazivali njegove emotivne i veoma intenzivne govore u svlačionici, uključujući trenutke kada je od igrača zahtevao maksimalnu glad i odgovornost.

1/9 Vidi galeriju Pep Gvardiola Foto: JEAN CATUFFE/DPPI / Shutterstock Editorial / Profimedia, Conor Molloy / AFP /Profimedia, Conor Molloy / AFP / Profimedia

Ipak, priča o Gvardioli i Kristini dobila je novi zaplet tokom 2026. godine.

Kristina se pojavila na njegovoj poslednjoj utakmici na klupi Mančester sitija, zajedno sa decom, što je ponovo pokrenulo spekulacije o njihovom odnosu. Italijanski "Korijere dela Sera" pisao je čak o mogućem pomirenju, uz napomenu da je Kristina bila na tribinama tokom njegovog oproštaja od kluba.

Dakle, ljubavna priča koja je počela još devedesetih, prošla kroz razdvajanje i teške trenutke, možda ipak nije dobila konačan kraj.

A ono što je sada posebno zanimljivo jeste činjenica da je čovek koji je godinama učio fudbalere kako da pronađu strast na terenu, u jednom trenutku morao da prizna da je upravo ta strast nestala iz njegovog privatnog života.

I baš zato njegova ispovest iz svlačionice danas zvuči mnogo snažnije nego što je iko mogao da pretpostavi.