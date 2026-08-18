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Najavio je Kurir u subotu da je FK Crvena zvezda odlučila da proda Naira Tiknizjana u grčki Olimpijakos.

Rečeno i učinjeno, Nair Tiknizjan je u utorak predstavljen u Pireju i biće ozbiljno pojačanje za crveno-bele iz Atine.

Nair Tiknizjan predstavljen u Olimpijakosu Foto: www.olympiacos.org

Ozbiljna zarada

FK Crvena zvezda na prodaji Naira Tiknizjana (27) zaradiće 5.000.000 evra, uz još mogućih 1.000.000 evra, ukoliko se realizuju bonusi na osnovu broja utakmica i eventualnih trofeja. Tu je i 10 odsto od naredne prodaje. Prošlog leta levi bek je stigao na Marakanu iz moskovske Lokomotive za 1.700.000 evra.

I sam Nair Tiknizjan zadovoljan je uslovima u Olimpijakosu, jer je dobio godišnju platu od 1.100.000 evra, što je znatno više od primanja koja je imao u Beogradu. Potpisao je ugovor na četiri godine. U ponedeljak je prošao lekarske preglede, a u utorak je predstavljen navijačima Olimpijakosa na terenu čuvenog stadiona "Karaiskaki".

Pored Ristića još neko je u igri

Reprezentativac Jermenije, rođen u Sankt Peterburgu Nair Tiknizjan u dresu Crvene zvezde upisao je 54 utakmice. Bio strelac jednog gola, proletos u Novom Pazaru i osvajač duple krune. Na Marakani su najavili da će ga zameniti Mihailo Ristić (30), kojem je istekao ugovor sa Seltom i u Ljutice Bogdana 1A se vraća kao slobodan igrač.

Pored njega, Crvena zvezda na mestu levog beka ima Mateja Striku koji ima samo 16 godina i povređenog Adema Avdića. Prema određenim informacijama iz Rusije, prvaku Srbije ponuđen je Oleg Rjabčuk (28), nekadašnji levi bek Olimpijakosa i Spartaka iz Moskve. Ovaj reprezentativac Moldavije trenutno je bez kluba, nakon što mu je istekao ugovor sa ruskom ekipom u kojoj je proveo poslednje tri sezone.

1/12 Vidi galeriju Nair Tiknizjan u dresu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

Olimpijakos dva puta pazario na Marakani

Pre Naira Tiknizjana, FK Crvena zvezda je u Olimpijakos ovog leta prodala golmana Balšu Popovića koji je branio za OFK Beograd. Dva kluba su na ravne časti podelile 1.500.000 evra koliko je iznosio transfer. Pored dvojice igrača iz redova prvaka Srbije, klub iz Pireja ovog leta angažovao je Davida Karmoa iz Notingem Foresta, a iz istog kluba stigli su Stefan Ortega, Žota Silva i Gustavo Sa. Najzaslužniji za ove transfere je Evangelos Marinakis, vlasnik oba kluba.

Trener Olimpijakosa Španac Hoze Luis Mendilibar pojačao je konkurenciju u svim linijama tima, pa su ovog leta u Pirej stigli Pablo Mafe iz Majorke, Đoel Roka iz Đirone, Rem Frojler iz Bolonje i Zinedin Smajlović iz norveškog Sandefjorda.