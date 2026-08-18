Slušaj vest

Levi bek je napustio Crvenu zvezdu nakon jedne sezone, a za relativno kartko vreme je, čini se po snimku koji su objavili crveno-beli, zavoleo klub i saigrače.

Nair TIknizjan će karijeru nastaviti u Olimpijakosu, a njegov transfer je doneo srpskom šampionu višestruku zaradu u odnosu na uloženo za njegov dolazak iz moskovske Lokomotive.

Na terenu je uvek izgledao kao gladijator spreman da se bori od prvog do poslednjeg trenutka utakmice, a to su znali i navijači da prepoznaju.

Nair Tiknizjan u dresu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

Njegov transfer u Olimpijakos je ozvaničen, a Crvena zvezda je objavila snimak iz svlačionice i Tiknizjanov oproštaj od kluba i saigrača na kojem se vidi koliko je fudbaleru teško pao odlazak.

"Tiki, hvala na svemu. Zvezda je tvoja porodica!", poručili su crveno-beli.

Detalj iz sezone koji može da ukaže na to o kakvom čoveku se radi se dogodio pre jedne evropske utakmice crveno-belih kada je skinuo jaknu kako bi ogrnuo dete koje je sa njim izašlo na teren.

00:10
Tiknizjan i Ivanić dali mališanima jakne tokom pljuska Izvor: Kurir

Ne propustiteFudbalOTKRIVAMO! DA LI STRAHINJA ERAKOVIĆ OSTAJE U ZVEZDI? Ključni razlog za odluku, višemilionski posao i čovek koji seče celu priču
zvezda-lille-4474195strale.JPG
FudbalPOZIV NA JEDINSTVO SVIMA KOJIMA JE CRVENA ZVEZDA NA SRCU: Oglasili se navijači crveno-belih i poslali moćnu poruku pred utakmicu sa Česima
WhatsApp Image 2026-07-29 at 7.01.47 PM.jpeg
FudbalTRENER VIKTORIJE PROZVAO ZVEZDU PRED DOLAZAK U BEOGRAD, PA POMENUO PRLJAVI FUDBAL: Sad su promenili trenera...
FK Crvena zvezda
FudbalRIJERA SE NAOŠTRIO! Pojačanja stižu u Crvenu zvezdu, vredno se radi na Marakani! Evo koga je Španac izabrao!
Albert Rijera

Bonus video:

00:22
Veljković, Tiknizjan, Rodrigao i Mateus, pojačanja FK Crvena zvezda Izvor: Kurir sport