ŠOKANTAN SNIMAK IZ ZVEZDINE SVLAČIONICE! Tiknizjan nije mogao da dođe sebi, suzama se oprostio od Crvene zvezde: Bio sam spreman da umrem...
Levi bek je napustio Crvenu zvezdu nakon jedne sezone, a za relativno kartko vreme je, čini se po snimku koji su objavili crveno-beli, zavoleo klub i saigrače.
Nair TIknizjan će karijeru nastaviti u Olimpijakosu, a njegov transfer je doneo srpskom šampionu višestruku zaradu u odnosu na uloženo za njegov dolazak iz moskovske Lokomotive.
Na terenu je uvek izgledao kao gladijator spreman da se bori od prvog do poslednjeg trenutka utakmice, a to su znali i navijači da prepoznaju.
Njegov transfer u Olimpijakos je ozvaničen, a Crvena zvezda je objavila snimak iz svlačionice i Tiknizjanov oproštaj od kluba i saigrača na kojem se vidi koliko je fudbaleru teško pao odlazak.
"Tiki, hvala na svemu. Zvezda je tvoja porodica!", poručili su crveno-beli.
Detalj iz sezone koji može da ukaže na to o kakvom čoveku se radi se dogodio pre jedne evropske utakmice crveno-belih kada je skinuo jaknu kako bi ogrnuo dete koje je sa njim izašlo na teren.
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