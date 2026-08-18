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Levi bek je napustio Crvenu zvezdu nakon jedne sezone, a za relativno kartko vreme je, čini se po snimku koji su objavili crveno-beli, zavoleo klub i saigrače.

Nair TIknizjan će karijeru nastaviti u Olimpijakosu, a njegov transfer je doneo srpskom šampionu višestruku zaradu u odnosu na uloženo za njegov dolazak iz moskovske Lokomotive.

Na terenu je uvek izgledao kao gladijator spreman da se bori od prvog do poslednjeg trenutka utakmice, a to su znali i navijači da prepoznaju.

1/12 Vidi galeriju Nair Tiknizjan u dresu Crvene zvezde Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Dragan Tesic

Njegov transfer u Olimpijakos je ozvaničen, a Crvena zvezda je objavila snimak iz svlačionice i Tiknizjanov oproštaj od kluba i saigrača na kojem se vidi koliko je fudbaleru teško pao odlazak.

"Tiki, hvala na svemu. Zvezda je tvoja porodica!", poručili su crveno-beli.

Detalj iz sezone koji može da ukaže na to o kakvom čoveku se radi se dogodio pre jedne evropske utakmice crveno-belih kada je skinuo jaknu kako bi ogrnuo dete koje je sa njim izašlo na teren.

00:10 Tiknizjan i Ivanić dali mališanima jakne tokom pljuska Izvor: Kurir

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