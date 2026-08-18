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Video koji je zapalio Tursku!

Bešiktaš je na potpuno filmski način predstavio Dušana Vlahovića, a ono što su Turci spremili za srpskog golgetera više liči na najavu novog akcionog blokbastera nego na klasičnu fudbalsku promociju.

Vlahović je u centru pažnje, ali nije jedini Srbin koji se pojavljuje u ovoj priči!

Umesto klasičnih fotografija sa dresom i nekoliko uobičajenih rečenica, Bešiktaš je napravio spot u kojem Vlahović dobija ulogu tajnog agenta na specijalnom zadatku.

A onda se pojavljuje još jedno dobro poznato srpsko lice - Dušan Alimpijević, trener košarkaša Bešiktaša!

U spotu Alimpijević Vlahoviću daje instrukcije i šalje ga na misiju. Poruka je jasna - srpski napadač mora da prati orla sa grba Bešiktaša.

Sve je urađeno u prepoznatljivom šmeku špijunskih filmova, sa Vlahovićem u glavnoj ulozi, dok završnica donosi pravi spektakl. U pozadini se čuje čuveni hit grupe ABBA „Gimme! Gimme! Gimme!“, a srpski golgeter na kraju šalje poruku koja je posebno oduševila navijače.

"Znam šta očekuju od mene. Ne brinite, spreman sam. Rođen sam spreman! Hajde da napravimo buku!", poručio je Vlahović.

I upravo je ta rečenica dodatno podgrejala atmosferu u Istanbulu.

Turski navijači već danima ne kriju oduševljenje zbog dolaska srpskog napadača, a posebnu pažnju izazvao je i njegov nastup na predstavljanju, kada je Vlahović pokazao da je za veoma kratko vreme počeo da koristi turske fraze. Snimak njegovog obraćanja navijačima izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Vlahović je u Bešiktaš stigao posle nekoliko meseci velike transfer sage. Turski klub je još tokom leta ozbiljno „zagrizao“ za Srbina, a tamošnji mediji su nedeljama pisali o velikom finansijskom naporu koji je uprava bila spremna da napravi kako bi ga dovela u Istanbul.

1/7 Vidi galeriju Dušan Vlahović Foto: www.bjk.com.tr

U jednom trenutku se čak pisalo o ponudi vrednoj oko 8 miliona evra godišnje, uz veoma ozbiljan iznos na ime bonusa za potpis, dok je trener Bešiktaša Vinćenco Italijano bio jedan od ključnih ljudi koji su gurali transfer.

Sada je saga završena, Vlahović je obukao crno-beli dres, a Bešiktaš je odlučio da ga predstavi na način koji će se dugo prepričavati.

Tajni agent je stigao u Istanbul. Misija je počela. A Turci sada čekaju samo jedno - golove!