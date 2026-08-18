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Ovu informaciju su preneli britanski mediji.

Amar Dedić je sa engleskim klubom potpisao petogodišnji ugovor, nakon što je u ponedeljak prošao lekarske preglede na severu Engleske. Transfer je ozvaničen u utorak, na njegov 24. rođendan.

Bosanskohercegovački fudbaler tako će ponovo sarađivati sa trenerom Matijasom Jajzleom, sa kojim je 2023. godine osvojio titulu prvaka Austrije u dresu Salcburga.

"Poseban je osećaj i velika čast što sam postao igrač Njukasla. Veoma sam srećan što sam ovde i jedva čekam da zaigram za klub i pred neverovatnim navijačima", rekao je Dedić nakon potpisivanja ugovora, a preneo "BBC".

1/5 Vidi galeriju Amar Dedić Foto: NIDAL SALJIC/EPA, CRISTOPHER TORRES/EPA

On je istakao da je mogućnost ponovne saradnje sa Jajzleom bila jedan od ključnih razloga za dolazak na "Sent Džejms Park".

"Dobro se poznajemo. On zna šta mogu da donesem ekipi na terenu i veoma sam srećan što ću ponovo igrati za njega. Igranje u Premijer ligi na "Sent Džejms parku" biće nešto posebno. Svaka utakmica deluje kao veliki događaj, uz neverovatnu atmosferu. Jedva čekam da počnem", dodao je Dedić.

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