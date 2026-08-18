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Predsednik fudbalskog kluba Korintijans Osmar Stabile saopštio je danas da je brazilski klub ipak produžio ugovor sa Memfisom Depajem, samo nedelju dana nakon što je objavljeno da saradnja sa holandskim napadačem neće biti nastavljena.

Depaj će potpisati novi dvogodišnji ugovor, koji će ga za Korintijans vezati do sredine 2028. godine. Odluku je odobrio Upravni odbor kluba na sastanku održanom u ponedeljak.

"Hvala Bogu, sve je prošlo dobro. Dobili smo neophodne glasove za odobrenje i sada smo odahnuli. Uspeli smo", rekao je Stabile novinarima, a prenela španska Marka.

1/6 Vidi galeriju Holandski fudbaler Memfis Depaj Foto: Screenshot / X, epa Enric Fontcuberta, EPA

Predsednik Korintijansa otkrio je da je Depaj značajno smanjio finansijske zahteve iz prethodnog ugovora, koji je istekao krajem jula. Klub je prošlog utorka saopštio da neće produžiti saradnju sa 32-godišnjim napadačem zbog finansijskih razloga, uz obrazloženje da nova obaveza takvih razmera u tom trenutku ne bi bila kompatibilna sa finansijskom stabilnošću kluba.

Odluka o odlasku bivšeg igrača Mančester junajteda izazvala je burne reakcije dela navijača, koji su pretili čelnicima kluba. Grupa radikalnih pristalica protestovala je čak i ispred Stabileove kuće, uz poruke poput "Napolje, pacovi" i "Mir je gotov".

Sam Depaj je kritikovao rukovodstvo Korintijansa i optužio ga da je prekršilo dogovor.

"Veoma sam razočaran što sam pročitao da je Korintijans odlučio da ne ispoštuje naš dogovor o produžetku ugovora na još dve godine", naveo je Depaj na društvenim mrežama.

Pregovori su nekoliko dana kasnije obnovljeni, a Stabile sada tvrdi da je klub pronašao način da finansijski isprati novi ugovor.

"Na osnovu onoga što sam video i posla koji smo uradili u pravnom, administrativnom i finansijskom sektoru, moguće je da isplatimo ovaj ugovor", rekao je predsednik Korintijansa.

Depaj je u Korintijans stigao u septembru 2024. godine, a do sada je odigrao 79 utakmica, postigao 20 golova i upisao 15 asistencija. Sa brazilskim klubom osvojio je prvenstvo države Sao Paulo i Kup Brazila 2025. godine, kao i Superkup 2026. godine.

Beta