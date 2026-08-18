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Generalni direktor FK Crvena zvezdaZvezdan Terzić nedavno je izjavio da je klub izgubio veliki novac ispadanjem iz kvalifikacija za Ligu šampiona.

Prema statusu i koeficijentu koji ima Crvena zvezda na UEFA listi, jasno je da bi prvak Srbije plasmanom u elitno takmičenje zaradio najmanje 30.000.000 evra.

Vreme je da se svedu računi - Zvezdan Terzić Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Liga Evrope donosi novac, ali...

Taj novac Crvena zvezda moraće da nadoknadi kroz izlazne transfere i mogućim plasmanom u Ligu Evrope. Prolaz u grupnu fazu drugog po redu kvalitetnog UEFA takmičenja, crveno-belima bi doneo profit između 11 i 12 miliona evra, startni bonus za ligašku fazu od 4,31 milion evra, plus infrastrukturni klupski koeficijent i TV prava oko 6,5 do 7,5 miliona evra.

Sve ostalo Crvena zvezda mora da nadomesti kroz prodaju igrača. Danas je potvrđen transfer Naira Tiknizjana u Olimpijakos koji je klubu doneo 5.000.000 evra, uz mogućnost zarade još milion. Isto toliko novca donele su prodaje Alekse Damjanovića u Leverkuzen, te Milsona u Al Džaziru. Ukupno 10.000.000 evra. Odlazak Daglasa Ovusua u Hapoel iz Tel Aviva ojačao je klupsku kasu za 2.200.000 evra, a Stefana Lekovića u Estrelja Amadoru za još milion evra. Ukupno 18,2 miliona evra.

1/12 Vidi galeriju Vasilije Kostov Foto: Nemanja Nikolic HEMAC/Nemanja Nikolic HEMAC

Kapitalac Vasa Kostov

Ipak, pravu zaradu FK Crvena zvezda očekuje od transfera Vasilija Kostova. Na stadionu "Rajko Mitić" su rekli da je cena talentovanog veznog igrača 20.000.000 evra, međutim, posle ispadanja iz Lige šampiona crveno-beli bi mogli da spuste zahteve... Nije tajna da Kostova ozbiljno prate Inter, Arsenal, Fulam, Dortmund i Bajern, a od poslednjih nekoliko dana i Milan.

Reprezentativac Južen Koreje Jung Vu Seol takođe je ozbiljan potencijal za prodaju. Njegova izlazna klauzula iznosi 5.500.000 evra, mada se na Marakani nadaju da bi mogli da dobiju i više novca, kao što je bio slučaj kada je Naser Điga odlazio u Vulverhempton u zimu 2025.

Zvezdina zlatna koka - Džej Enem na pripremnoj utakmici Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Enem i Elšnik na ceni

Džej Enem jedan je od najtraženijih fudbalera Crvene zvezde. Postoji ozbiljan interes za Holanđanina od strane italijanskog Frozinonea i ruskog CSKA iz Moskve. Pominjao se ranije i nemački Štutgart. Srpski šampion traži 10.000.000 evra, Italijani i Ruse nude dva miliona manje.

Timi Maks Elšnik je igrač ozbiljne vrednosti, jer je procenjen na 6.000.000 evra. Prošle sezone imao je u ruci transfer u turski Trabzon, koji se izjalovio u poslednjim satima prelaznog roka. Ovog leta interes za Elšnika pokazao je belgijski Gent, ali taj transfer je u magli.

Vredi iako ne igra - Mahmudu Badžo Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Badžo i Handel ne igraju, ali drže cenu

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić otkrio je da je Mahmudu Badžo fudbaler za koga postoji najveći interes stranih ekipa, iako nije bio u prvom planu kod bivšeg trenera Dejana Stankovića. Crveno-beli su prošle godine za reprezentativca Gambije platili Dunajskoj Stredi 3.500.000 evra. To je novac ispod kojeg ga sigurno ne bi prodavali.

Značajan potencijal za prodaju ima i Tomas Handel. Portugalac je kao i Badžo pao u drugi plan kod Stankovića, ali ima vrednost na evropskom tržištu. Crvena zvezda ga je prošlog leta platila Viktoriji iz Gimaraeša 3.100.000 evra, a njegova vrednost na sajtu Transfermarkt iznosi čitavih 6.000.000 evra. I možda je to suma za koju bi na Marakani pristali na eventualni transfer.

Zvezdina gol mašina - Bruno Duarte daje gol protiv Larna iz Severne Irske Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Duarte, Učena, Abu Fani...

Ne treba zaboraviti ni Bruna Duartea. Brazilac igra u odličnoj formi, konstantan je i što je najvažnije daje golove. Deluje da bi upravo on mogao da bude naredna prodaja kluba, a vrednost transfera bila bi 4.000.000 evra.

Vrlo je moguće da Marakanu ovog leta napuste igrači kao što su - Abu Fani, kojeg je za 1.500.000 evra doveo Dejan Stanković, te Loizos Loizu koji je za 3.500.000 evra stigao iz Hapoel Tel Aviva. Dozvolu za odlazak imaju Vladimir Lučić, Nikola Stanković, Rodrigao i Franklin Tebo Učena.

Jasno je da Crvena zvezda u igračkom kadru ima ogroman potencijal i da vrlo lako prodajom fudbalera može da nadomesti minus koji je napravljen neulaskom u Ligu šampiona.