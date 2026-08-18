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Uoči duela Dinama i Vikinga, norveški novinar prošetao je Maksimirom, a ono što je snimio pretvorilo se u brutalnu pljusku za Hrvate!

Norvežani su ostali u neverici zbog prizora koji su ih sačekali na čuvenom stadionu. Umesto spektakularnog evropskog ambijenta, međutim, pred kamerama su se ređali prizori koji su izazvali podsmeh.

Već na samom početku obilaska Norvežanin nije imao milosti.

"Domaći stadion Dinama je jedna oronula rupa, ali ima svoj šarm. Ovo je stadion star 115 godina i... Zapravo mislim da su i ove stvari stare 115 godina, možda čak i starije. Ovde bukvalno leži jedna cigla i čeka da... Sve se raspada", poručio je.

I tu nije stao!

Dok je prolazio kroz stadion, norveški novinar pokazivao je dotrajale zidove i podloge, a u jednom trenutku je čak rukom uspeo da odvoji deo cigle.

Maksimir se raspada pred kamerama, a Norvežani su rešili da ništa ne ulepšavaju!

Posebno mu je pažnju privukla udaljenost tribina od terena.

"Možda malo preterujem, ali zapravo je 45 metara od navijača do fudbalskog terena", rekao je Norvežanin, pre nego što je pokazao i površinu uništenu bakljama koje su bacali navijači.

Ali prava "poslastica" usledila je kada je stigao do tunela za igrače.

Norvežanin je pokazao uzak prolaz kojim fudbaleri izlaze na teren, uz fotografije iz Dinamove istorije, grafite i osvetljenje.

Ipak, čak ni tu nije propustio priliku da napravi svojevrsnu najavu bitke.

"Pogledajte, ovde je tunel za igrače. Uzak je i intiman. Odavde dolazi Viking, domaća ekipa je sa jedne strane, gostujuća sa druge. I onda nastavljate pravo. Spremni smo za bitku", zaključio je.

Maksimir Foto: Pixsell photo & video agency, Pixsell / Alamy / Profimedia

Maksimir je već godinama jedan od najvećih problema hrvatskog fudbala. Stadion star više od jednog veka praktično je na kraju svog životnog veka, dok se već duže vreme govori o izgradnji potpuno novog zdanja.

Ali ovoga puta stigao je hladan tuš iz Norveške.

Umesto da se priča samo o fudbalu i velikoj utakmici, norveški novinar je svojim gledaocima pokazao ono što je teško sakriti - zidove koji se krune, cigle koje ispadaju, dotrajale tribine i stadion koji više podseća na ruinu nego na moderan evropski fudbalski dom.

Prilog norveške televizije možete pogledati OVDE