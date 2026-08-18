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Selektor fudbalske reprezentacije Egipta Hosam Hasan našao se nedavno u centru velikog skandala, tokom letovanja sa porodicom.

Posle fizičkog sukoba njegove dve žene i porodične drame, incident je konačno dobio epilog.

Hosam Hasan teško je podneo nasilje u porodici Foto: Buda Mendes / Getty images / Profimedia

Šaketanje u restoranu

Prava makljaža između dve supruge selektora Hosama Hasana dogodila se u u kafiću jednog luksuznog hotela na egipatskoj obali. Prvo je došlo do rasprave između Hovaide El-Garabavi, njegove prve supruge i majke troje dece i Dine Mustafe, poznatije kao Dan Adam.

Prema izveštajima medija, u sukobu je bilo čupanja za kosu, udaraca i gađanja raznim predmetima sa stola, pri čemu su obe strane zadobile lakše povrede. Selektor Egipta Hosam Hasan pokušao je da interveniše, ali je na kraju izgubio svest. Od ogromnog stresa i šoka dok je pokušavao da smiri situaciju, Hosam Hasan se onesvestio usred haosa. Hitno je prevezen u bolnicu gde mu je ukazana medicinska pomoć.

Razvod, pa pomirenje

Na mesto događaja stigla je policija, a obe strane su prvobitno podnele prijave jedna protiv druge, koje su kasnije povučene. Nakon što su snimci i vesti o skandalu preplavili društvene mreže i medije u Egiptu, Hasan je odlučio da preseče.

Njegov i advokat njegove druge supruge potvrdili su da se selektor Egipta zvanično razveo od prve supruge Hovaide El-Garabavi kako bi okončao višegodišnje porodične sukobe. Par je i ranije imao narušene odnose, jer su se kratko razveli, pa pomirili 2022. godine, ali je ovaj javni skandal bio konačna kap koja je prelila čašu.

Hosam Hasan na Mundijalu 2026 Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Brak u skladu sa Šerijatom

Brak između Hosama Hasana i Hovaide El-Garabavi trajao je skoro 30 godina i iz njega se rodilo troje dece. Njegova supruga je već izdala zvanično saopštenje u kojem naglašava da su porodične tenzije poslednjih godina postale toliko zategnute da ih više nije moguće spasiti. Takođe je naglasila da ne namerava da okalja ugled svog bivšeg muža pred njegovom decom.

Hosam Hasan je stupio u brak sa obe supruge u skladu sa egipatskim zakonom i islamskim pravom (Šerijatom), koji muškarcima u Egiptu dozvoljava poligamiju, odnosno mogućnost da istovremeno budu u braku sa do četiri žene, pod uslovom da ispunjavaju zakonske i finansijske obaveze.

Hosam Hasan sa ćerkama, sinom i suprugom Foto: Printskrin/Instagram

Dve ćerke i sin

Hosam Hasan se venčao sa Hovaidom 1998. godine, još tokom svoje igračke karijere, krajem devedesetih godina. Unutar tog legalnog, civilno-verskog braka dobili su troje dece, kćerke Aju i Dinu i sina Hasana.

Dok je još uvek bio u zvaničnom braku sa prvom suprugom, Hasan se 2015. godine ponovo oženio, sklopivši zakonski brak sa drugom suprugom Dinom Mustafom. Po egipatskom Porodičnom zakonu, da bi muškarac uzeo drugu ženu, dužan je da zvanično obavesti i prvu suprugu, što je u ovom slučaju urađeno.

Hosam Hasan je godinama živeo u paralelnom braku sa obema ženama u odvojenim domaćinstvima. Međutim, između prve supruge sa decom i druge supruge vladala je velika netrpeljivost i tenzija, što je na kraju i eskaliralo pomenutom tučom na letovanju i konačnim razvodom od prve žene.