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Trener atinskog AEK-a se obratio javnosti pred dvomeč protiv Levskog u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona.

AEK će biti gost Levskom u Sofiji u utorak od 21 čas.

"Ovde smo tri meseca posle poslednje zvanične utakmice protiv Olimpijakosa. Pred nama je veoma važan dvomeč i uzbuđen sam. Dolaze velike utakmice. Svakako nam ne ide u prilog to što je protivnik odigrao deset utakmica, a mi samo jednu", rekao je Marko Nikolić.

1/10 Vidi galeriju Trener Marko Nikolić Foto: EPA, Profimedia

Pohvalio je protivnika.

"Suočavamo se sa ekipom koja ima reprezentativce i dobrog trenera. Igraju brzo, opasni su iz kontranapada, ali i u pozicionoj igri".

Nikolić veruje da njegov tim može do Lige šampiona.

"Imamo iskusnu i kvalitetnu grupu ljudi u AEK-u. Moramo da odgovorimo očekivanjima i zahtevima. Cilj je plasman u ligašku fazu Lige šampiona. Koliko sam video, imamo samo petoricu ili šestoricu igrača koji su odigrali određeni broj minuta u tom takmičenju. Moji fudbaleri zaslužuju da to dožive".

Otkrio je da nema povređenih fudbalera.

"Moji igrači su u dobrom stanju. Jedno je fizička pripremljenost, a drugo takmičarska forma, koja dolazi kroz zvanične utakmice. Dobro smo, nemamo povređenih i potpuno smo spremni za ovaj dvomeč".

Nije želeo da prihvati ulogu favorita.

"To da li smo favoriti ili ne zanima navijače. Ja sam profesionalni trener i ne gledam na utakmicu na taj način. Poštujem protivnika. Igrači Levskog naporno rade, a prethodne sezone bili su u vrhu svoje lige. Kako uopšte mogu da se izmere šanse? Ni budžeti ne odlučuju ovakve duele".

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