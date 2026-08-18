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Bivši trener Crvene zvezde Aleksandar Janković otvoreno i bez uvijanja govorio je o aktuelnom stanju u klubu, a njegove reči odjeknuće na Marakani!

Iskusni fudbalski stručnjak posebno je kritikovao veliki broj stranaca u timu, ali i odnos prema domaćim fudbalerima, koji prema njegovom mišljenju sve teže dobijaju pravu priliku.

Janković je u podkastu "Miljanov korner" napravio poređenje sadašnje Zvezde sa ekipom koja je svojevremeno napravila senzaciju i savladala Liverpul na Marakani.

Prema njegovim rečima, tada je u timu bilo čak devet fudbalera sa srpskim pasošem, dok stranaca nije bilo ni na klupi.

"Ne može čovek da mi kaže da smo mi protiv Liverpula imali šestoricu naših na terenu, sa srpskim pasošem, plus Borjana, Marina i Žuleta Stojkovića. To je devetorica. I nijednog stranca na klupi. I pobedio si Liverpul!", rekao je Janković.

A onda je usledilo poređenje koje će posebno odjeknuti među navijačima.

Janković smatra da je današnja situacija potpuno drugačija i da rezultati ne opravdavaju takvu transfer politiku.

"Sad imaš 16 stranaca i ispadaš od Ber Ševe, ne možeš da im daš gol u dve utakmice. I ne možeš ti sad da ubediš prosečnog srpskog navijača da si ti na dobrom putu", poručio je bivši trener Zvezde.

Tu se nije zaustavio.

Posebno je udario na način na koji se, prema njegovom mišljenju, tretiraju mladi fudbaleri i kako se javnosti predstavljaju njihovi potencijali.

"U međuvremenu si kupio sto stranaca. I sad si kupio pet-šest i niko ti ne igra. Prodao si trideset klinaca isfabrikovanih u medijima i svaki je bio vunderkind i niko ne igra napolju", rekao je Janković.

A zatim je izgovorio i ono što je verovatno najviše zabolelo čelnike kluba:

"Gore od svega je da ti pokušavaš da ubediš ljude da je to tako dobro i da to tako treba."

Janković je, inače, tokom trenerske karijere vodio Crvenu zvezdu, ali i belgijske klubove Lokeren, Mehelen i Standard Lijež. Radio je i kao selektor mlađih reprezentativnih selekcija Srbije, kao i selektor Kine, a poslednji trenerski angažman imao je 2024. godine.

Njegove reči stižu u veoma osetljivom trenutku za crveno-bele, koji pokušavaju da se oporave od evropskog neuspeha protiv Ber Ševe.

1/5 Vidi galeriju Nemoćna Crvena zvezda protiv Hapoela Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©, Ilija Ilić

Zvezdu sada čeka novi evropski izazov. Crveno-beli će u četvrtak od 19 časova na Marakani ugostiti Viktoriju Plzenj u prvom meču plej-ofa za plasman u Ligu Evrope.