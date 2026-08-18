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Američki reper Kanje Vest u oktobru bi trebalo da nastupi u Sankt Peterburgu, gde su najavljena čak dva koncerta na "Gasprom Areni".

Dolazak Kanje Vesta u Rusiju privlači posebnu pažnju nakon što su mu ove godine otkazani brojni nastupi i zabranjeno gostovanje u nekoliko evropskih zemalja zbog niza kontroverznih izjava.

Kanje Vest sa suprugom Bjankom na dodeli nagrada Foto: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Amerikanac hit u Rusiji

Ovaj događaj u Rusiji propraćen je sa velikom pažnjom od strane medija. Tako su tamošnji novinari pitali legendarnog bivšeg fudbaler Aleksandra Mostovoja, hoće li doći na koncert Kanje Vesta. A, on je iznenadio svojim odgovorom:

- Voleo bih da upoznam Kanjea Vesta. Neću ići na njegov koncert. Nisam ljubitelj takvih događaja. On ima ženu sa velikim grudima, zar ne? On je svaki put zamoli da se skine - rekao je Aleksandar Mostovoj za RB Sport i dodao:

- Nemam omiljene izvođače, što se tiče repa. Slušam takvu muziku u kolima. Volim rep, Eminem, za ime Boga! On je legenda! Rado bih otišao na njegov koncert i slikao se sa njim.

Aleksandar Mostovoj legenda fudbala u Rusiji Foto: Printskrin/jutjub

Karte planule

Cene ulaznica za dva koncerta Kanje Vesta u Sankt Peterburgu zakazane za 10. i 11. oktobar, kreću se od najmanje 9.000 rubalja (106 dolara), pa sve do 160.000 rubalja (1.885 dolara). Najjeftinije karte rasprodate su u roku od sat vremena, objavila je državna novinska agencija TASS. "Gasprom Arena" ima kapacitet od 70.000 gledalaca.

Brak američkog repera Kanjea Vesta i australijske arhitekte Bjanke Ćensori postao je jedan od najkontroverznijih i najpraćenijih medijskih fenomena u svetu šou-biznisa. Bjanka se pridružila Kanjevoj kompaniji "Yeezy" u novembru 2020. godine kao šefica odseka za arhitekturu. Nakon što je Kanjev razvod od Kim Kardašijan zvanično okončan u novembru 2022. godine, reper se ubrzo zbližio sa Bjankom.

1/7 Vidi galeriju Kanje Vest i Bjanka Ćensori Foto: printscreen/Instagram/KanyeWest, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Veza puna kontroverzi

Njih dvoje su se venčali u decembru 2022, na tajnoj ceremoniji na Beverli Hilsu, svega mesec dana nakon Kanjeovog zvaničnog razvoda. Bjanka je postala poznata po ekstremno oskudnim i provokativnim modnim kombinacijama (providne helanke, hulahopke bez donjeg veša, jastuci umesto odeće) u kojima se pojavljivala na javnim mestima širom sveta. Kanje, koji funkcioniše i kao njen stilista, preuzeo je potpunu kontrolu nad njenim imidžom.

Prijatelji i porodica Bjanke Ćensori u više navrata su u javnosti izražavali zabrinutost, navodeći da Kanje kontroliše njen život, način oblačenja, ishranu i pristup društvenim mrežama.