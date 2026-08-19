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Ovu informaciju su preneli britanski mediji.

Kako prenosi "BBC", turski Galatasaraj, kao i italijanski velikani Juventus i Milan, razmatrali su mogućnost da pošalju ponudu za portugalskog vezistu. Galatasaraj je navodno pripremio ponudu koja bi sa bonusima mogla da dostigne 50 miliona evra, odnosno oko 42,7 miliona funti.

Ipak, poruka iz Mančester junajteda je da Bruno Fernandeš nije na prodaju.

1/9 Vidi galeriju Bruno Fernandeš Foto: Sportimage Ltd / Alamy / Alamy / Profimedia, Anna Gowthorpe / imago sportfotodienst / Profimedia, Andrew Yates / Zuma Press / Profimedia

Klupski izvori navode da za 31-godišnjeg fudbalera za sada nije stigla nijedna zvanična ponuda, ali ističu da Junajted ne bi prihvatio njegovu prodaju ni za koju cenu.

Situacija je drugačija u odnosu na prošlo leto, kada je uprava kluba Fernandeša prepustila odluci da li želi da prihvati unosnu ponudu saudijskog Al Hilala. Portugalac je kasnije priznao da ga je takav stav kluba "povredio".

Ovoga puta čelnici Junajteda jasno su stavili do znanja da žele da zadrže svog kapitena, bez obzira na interesovanje drugih klubova.

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