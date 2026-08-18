Džamal Musijala kada se srušio na teren tokom meča Bajerna i Lajpciga

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Kada se u subotu Džamal Musijala, mladi fudbaler Bajerna, srušio na teren tokom prijateljske utakmice protiv Lajpciga, cela planeta se zabrinula za zdravlje mlade zvezde.

Džamal Musijala izgubio je svest za vreme meča, odmah je hositalizovan i njegovo stanje je zasad stabilno. Lekari su kazali da se to desilo zbog velike vrućine. Ali...

Oliver Kan legenda Bajerna Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago stock&people / Profimedia

Nije pad bio od vrućine

Legenda Bajerna i nemačkog fudbala Oliver Kan odlučio je da da javni savet mladom Džamalu Musijali. Poručio mu je uzme dužu pauzu od fudbala i da oporavi svoje telo.

- Džamala pratim godinama. Dete ima magiju u nogama, čist talenat - rekao je Oliver Kan, a preneli nemački mediji.

Potom se osvrnuo na Musijalin gubitak svesti i pad na prijateljskom meču protiv Lajpciga.

- Nije to bilo samo od vrućine. To mu telo šalje jasnu poruku.

1/7 Vidi galeriju Džamal Musijala Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Fudbal će biti tu i za 6 meseci, a njegovo telo

I nije se tu zaustavio Oliver Kan.

- Pre nekoliko meseci sam rekao da sebe mora da stavi na prvo mesto i nakon povrede se vrati 100 posto spreman. On je odabrao da forsira. Pošteno. Svaki igrač želi na veliku scenu. Ali sada se ponovo pale lampice upozorenja. U jednom trenutku postižeš gol, a u sledećem si na zemlji. To ne može tako.

Oliver Kan govorio je o ozbiljnim stvarima koje mogu da snađu Džamala Musijalu.

- Najbolja odluka za Jamala u ovom trenutku nije još jedan ishitren povratak na teren, niti skupljanje dodatnih minuta. Rešenje je povlačenje. I to ono pravo. Ne nedelju dana odmora, ne "doziranje opterećenja", već istinska pauza. Prioritet mora biti dugoročno zdravlje tog zgloba i celog tela, a ne kratkoročna slava. Fudbal će biti tu i za šest meseci, ili godinu dana. Njegovo telo možda neće, ako nastavi da forsira stvari.

Lekari pomažu Džamalu Musijalu da dođe do svesti Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Izazivanje sudbine nije hrabrost

Čuveni Nemac upozorio je 23-godišnjaka, da bi forsiranje moglo da ga košta fudbalske budućnosti.

- Penzionisanje? Ne kažem da treba odmah da okači kopačke o klin. Ima 23 godine, ali sada mora da pokaže zrelost. Pogledajte velikane koji su slušali svoje telo, u odnosu na one koji su ignorisali znakove upozorenja i kasnije platili cenu. Džamal je već prebrodio jednu povredu koja mu je ugrozila karijeru. Izazivanje sudbine ponovo nije hrabrost. To je tvrdoglavost.

Kan je govorio kao neko kome je istinski stalo do Musijale.

- Bajernu i Nemačkoj je potreban pravi Musijala. Onaj koji sa lakoćom prolazi pored protivnika, a ne onaj koji se samo bori da preživi utakmicu. Ako to znači propuštanje početka sezone, ili određenih reprezentativnih mečeva, neka bude tako. Zdravlje je ispred fudbala. Uvek.

Očinski savet

Na kraju je zaključio i poslao očinsku poruku mladom fudbaleru.

- Neki će reći da sam negativan. U redu. Radije ću biti iskren, nego da gledam još jednog talentovanog igrača kako uništava samog sebe dok pokušava nešto da dokaže. Džamale, ako ovo čitaš - uzmi pauzu! Tvoje buduće ja će ti biti zahvalno - zaključio je Oliver Kan.

Pre samo nekoliko meseci, tačnije u aprilu, Džamal Musijala je imao tešku saobraćajnu nesreću. Izazvao je ozbiljnu saobraćajnu nesreću usled neprilagođene i prebrze vožnje. Na delu puta gde je ograničenje brzine iznosilo 120 km/h, Musijala je svojim automobilom Audi RS e-tron GT, tokom preticanja vozio čak 194 km/h. Zbog neprilagođene brzine prevideo je vozilo sa svoje desne strane i udario u Golf. U udesu su lakše povređeni 30-godišnji vozač Golfa i njegova 26-godišnja saputnica, dok su Musijala i njegova sestra prošli bez fizičkih povreda. Ukupna materijalna šteta na uništetim vozilima i zaštitnoj ogradi procenjena je na oko 200.000 evra.

Džamal Musijala posle pada odveden je u bolnicu Foto: Eibner-Pressefoto/Jenni Maul, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia

Drugi čovek posle nesreće

Pojedini ljudi iz njegovog okruženja kažu da momak posle toga nije isti, te da se nešto čudno sa njim dešava. Oliver Kan je rekao šta ima na duši, sada je sve na Džamalu Musijali. Nemački mediji pišu da će mladić teško da posluša legendarnog golmana, jer kako je i sam rekao, oseća se spremnim za igru i početak sezone.

Džamal Musijala do sada je upisao 231 utakmicu za Bajern, uz učinak od 69 golova i 45 asistencija. Novi ugovor sa Bajernom potpisao je u februaru 2025, na narednih pet godina. Njegova plata je skočila na oko 25 do 26 miliona evra po sezoni (bruto), čime je postao jedan od najplaćenijih igrača u klubu, rame uz rame sa Harijem Kejnom. U ugovor je ubačena i otkupna klauzula od 175 miliona evra.