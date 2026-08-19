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Vest o transferu je preneo nemački klub.

Vezista je sa nemačkim klubom potpisao dugoročan ugovor do 2031. godine.

Verman je rođen 19. novembra 1998. godine u Purmerendu, u provinciji Severna Holandija, a gotovo kompletno fudbalsko obrazovanje prošao je u lokalnom Volendamu. Za prvi tim debitovao je sa samo 17 godina.

Godine 2019. prešao je u Herenven, da bi u januaru 2022. godine prešao u PSV.

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Crveni karton za Nejmara Izvor: Arena Sport