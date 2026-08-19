Fudbalski klub Borusija Dortmund je zvanično doveo holandskog fudbalera Džoija Vermana iz PSV Ajndhovena.
Fudbal
IZ CRVENO-BELOG U BUNDESLIGU! Borusija završila potpis fudbalera PSV-a
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Vest o transferu je preneo nemački klub.
Vezista je sa nemačkim klubom potpisao dugoročan ugovor do 2031. godine.
Verman je rođen 19. novembra 1998. godine u Purmerendu, u provinciji Severna Holandija, a gotovo kompletno fudbalsko obrazovanje prošao je u lokalnom Volendamu. Za prvi tim debitovao je sa samo 17 godina.
Godine 2019. prešao je u Herenven, da bi u januaru 2022. godine prešao u PSV.
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