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Tokom snimka iz unutrašnjosti stadiona nije birao reči opisujući dotrajale delove objekta.

1/6 Vidi galeriju Fudbaleri Dinama iz Zagreba Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

"Dinamov stadion je trošna rupa, ali ima svoj šarm. Pridružite nam se unutra. Ovo je stadion star 115 godina i… Zapravo, mislim da su ove stvari stare 115 godina, možda čak i starije", rekao je Norvežanin.

Posebno ga je iznenadilo stanje pojedinih delova stadiona, pa je pokazao i ciglu koja se nalazila na podu.

"Ovde bukvalno leži jedna cigla i čeka da… Sve se raspada", dodao je

Ipak, više pozitivnih utisaka poneo je iz tunela kroz koji fudbaleri izlaze na teren.

Iako je prostor veoma uzak, zidovi su ukrašeni fotografijama iz Dinamove istorije i navijačkim grafitima, dok posebnu atmosferu stvara rasveta.

"Pogledajte ovde, evo tunela za igrače. Uzak je i intiman. Odavde dolazi Viking, domaća ekipa je na jednoj strani, gostujuća na drugoj. A onda nastavljate pravo", objasnio je novinar.