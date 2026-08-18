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Njegova ekipa poražena je na domaćem terenu od Pekinga Guana sa ubedljivih 3:0.

Gosti su poveli u finišu prvog poluvremena, kada je Ramos u 42. minutu zatresao mrežu Šenhue. Peking Guan je prednost udvostručio u 73. minutu preko Jongjinga, dok je konačnih 3:0 postavio Ksiže četiri minuta pre kraja utakmice.

Milojević je preuzeo Šangaj Šenhuu u trenutku kada se ekipa nalazi na 10. mestu na tabeli, sa 25 osvojenih bodova. Njegov ugovor sa kineskim klubom važi do 31. decembra 2028. godine.

Srpski stručnjak se tako posle kratke pauze vratio trenerskom poslu. Poslednji angažman imao je u Crvenoj zvezdi, gde je drugi mandat okončao u decembru prošle godine.