PARTIZAN SE POHVALIO PRED HETAFE: Prodato već 15.000 karata za revanš u Humskoj!
Partizan je za duel sa Špancima već prodao 15.000 ulaznica, što samo navodi da će naredne sedmice stadion biti potpuno ispunjen.
Iz Partizana napominju da je zapadna tribina već "buknula", da je ostalo tek nekoliko stotina karata za južnu i istočnu tribinu, te apeluju da svi zainteresovani na vreme obezbede svoju ulaznicu.
Navijači Partizana su položili ispit, čak i pre prve utakmice, gotovo deset dana pre revanša u Humskoj ibez obzira na sve, svoje mesto na tribinama obezbedilo je već 15.000 navijača. Ukoliko se nastavi ovakvo interesovanje za meč sa Hetafeom će biti otvorena i severna tribina stadiona - napominju crno-beli u kratkom saopstenju.
Podsetimo, revanš meč izmedju Partizana i Hetafea se igra narednog četvrtka, 27. avgusta od 21 čas na stadionu u Humskoj.
Prvi meč igra se u Madridu za dva dana.