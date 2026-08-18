Slušaj vest

Partizan je za duel sa Špancima već prodao 15.000 ulaznica, što samo navodi da će naredne sedmice stadion biti potpuno ispunjen.

Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Iz Partizana napominju da je zapadna tribina već "buknula", da je ostalo tek nekoliko stotina karata za južnu i istočnu tribinu, te apeluju da svi zainteresovani na vreme obezbede svoju ulaznicu.

Navijači Partizana su položili ispit, čak i pre prve utakmice, gotovo deset dana pre revanša u Humskoj ibez obzira na sve, svoje mesto na tribinama obezbedilo je već 15.000 navijača. Ukoliko se nastavi ovakvo interesovanje za meč sa Hetafeom će biti otvorena i severna tribina stadiona - napominju crno-beli u kratkom saopstenju.

Podsetimo, revanš meč izmedju Partizana i Hetafea se igra narednog četvrtka, 27. avgusta od 21 čas na stadionu u Humskoj.

Prvi meč igra se u Madridu za dva dana.

Ne propustiteFudbalZADNJICA U PRVOM PLANU! Bivša žena čuvenog napadača Partizana PONOVO PROVOCIRA: Pokazala sve obline u krevetu, brus okačen na vratima, a donji veš... FOTO
Screenshot 2026-08-17 163724.png
FudbalPARTIZAN U ZONI ISPADANJA - HOROR U HUMSKOJ! Da nije tragično, bilo bi smešno...
PARTIZAN-RADNICKI 1923_25.JPG
FudbalMILADINOVIĆ IZ SRCA PO DOLASKU U HUMSKU: "Uradio sam sve da dođem u Humsku"!
raca-i-dzin-Cropped.jpg
FudbalBOMBA U HUMSKOJ! Partizan potpisao novu desetku!
Igor Miladinović

00:45
Zvižduci za fudbalere Crvene zvezde nakon bruke i sramote protiv Hapoela Izvor: MONDO/Dušan Ninković