Slušaj vest

Partizan je za duel sa Špancima već prodao 15.000 ulaznica, što samo navodi da će naredne sedmice stadion biti potpuno ispunjen.

1/12 Vidi galeriju Partizan - Tobol Foto: Pedja Milosavljevic ©/2026 Pedja Milosavljevic/Starsport.rs ©

Iz Partizana napominju da je zapadna tribina već "buknula", da je ostalo tek nekoliko stotina karata za južnu i istočnu tribinu, te apeluju da svi zainteresovani na vreme obezbede svoju ulaznicu.

Navijači Partizana su položili ispit, čak i pre prve utakmice, gotovo deset dana pre revanša u Humskoj ibez obzira na sve, svoje mesto na tribinama obezbedilo je već 15.000 navijača. Ukoliko se nastavi ovakvo interesovanje za meč sa Hetafeom će biti otvorena i severna tribina stadiona - napominju crno-beli u kratkom saopstenju.

Podsetimo, revanš meč izmedju Partizana i Hetafea se igra narednog četvrtka, 27. avgusta od 21 čas na stadionu u Humskoj.

Prvi meč igra se u Madridu za dva dana.