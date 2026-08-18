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Očekivalo se da će završiti fudbalsku karijeru, ali hrvatski vezista, koji će za tri nedelje napuniti 41 godinu, otkrio je da je tokom Svetskog prvenstva, dok je predvodio reprezentaciju Hrvatske, već razmišljao o nastavku karijere u Milanu.

1/5 Vidi galeriju Luka Modrić na meču Portugal - Hrvatska Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Leonardo Ramirez / Zuma Press / Profimedia, Chris Young / PA Images / Profimedia

"Tokom Svetskog prvenstva bio sam u kontaktu sa čelnicima Milana. Dok sam igrao za Hrvatsku i bio fokusiran na nju, mislio sam na Milan", rekao je Modrić u razgovoru za klupske stranice.

Modrić je objasnio da je tokom sezone osluškivao svoje telo i procenjivao koliko još ima motiva za profesionalni fudbal.

"Mogao sam da potpišem produženje ugovora u bilo kom trenutku prošle sezone, ali želeo sam da slušam svoje telo i shvatim koliko još imam strasti za nastavak igranja fudbala", naveo je hrvatski fudbaler.

Na njegovu odluku uticali su i odnos koji mu je Milan pokazao, kao i razgovori sa porodicom.

"Klub mi je pokazao koliko mu je stalo do mene i upravo to mi je bilo potrebno. Nakon razgovora sa porodicom odlučio sam da ostanem. Svakom igraču su potrebni poverenje i ljubav kluba i navijača", istakao je Modrić.

Iskusni vezista u novu sezonu ne ulazi sa ciljem da Milan samo vrati u Ligu šampiona, već želi borbu za trofeje.

"Želim da dam sve od sebe kako bismo osvojili što više. Nema smisla mnogo pričati, treba raditi. Kada igrate za Milan, morate da razmišljate o osvajanju trofeja, a ne samo o plasmanu u Ligu šampiona. Morate da ciljate najviše. Zato sam ovde", poručio je Modrić.