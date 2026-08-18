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Skaj Sports (Sky Sports) je preneo da će Juventus imati i opciju da otkupi ugovor 29-godišnjeg italijanskog golmana za 10 miliona evra.

Vikario je u Totenhem došao 2023. godine iz Empolija, i od tad je odigrao ukupno 117 utakmica za engleski klub, ne primivši gol na 29 mečeva.

Sa Totenhemom je 2025. godine osvojio titulu prvaka Lige Evropa, u čiji idealan tim je te sezone bio izabran.

Pored Totenhema i Empolija, nastupao je i za Kaljari, Peruđu, Veneciju, Fontanafredu i Udineze, dok je za reprezentaciju Italije odigrao ukupno pet utakmica.

(Beta)

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