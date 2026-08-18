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Španski fudbaler Franko Serano novi je član Hetafea, saopštio je španski klub.

1/6 Vidi galeriju Hetafe Foto: Dennis Goodwin / imago sportfotodienst / Profimedia, PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Hetafe je protivnik Partizana u plej-ofu Lige konferencija, a prvi meč je na programu u četvrtak od 21 čas.

Serano je sa čelnicima kluba iz Madrida potpisao trogodišnji ugovor.

Serano je celu dosadašnju karijeru proveo u Saragosi (191 utakmica, 12 golova) sa kojom je ispao u treću ligu.

S obzirom da je tek stigao u madridski tim, videćemo da li će dobiti šansu u prvom meču sa Partizanom, ili je realnije da to bude u revanšu u Humskoj.