Vojvodina nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 21-godišnjim ofanzivnim vezistom, koji je u klub iz Novog Sada stigao iz Mačve, u kojoj će igrati na pozajmici do kraja ove sezone.

"Ovo mi je sve još uvek kao neki san. Ovo je sve što gledam i sanjam od malih nogu. Doći u ovakav klub, sa ovakvim uslovima, to je samo još jedna više motivacija da dolaziš srećan, zadovoljan i da se dokazuješ kroz svaki trening", naveo je Đorđić, a preneo sajt kluba.