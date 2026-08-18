Srpski fudbaler Đorđe Đorđić novi je igrač Vojvodine, saopštio je novosadski klub.
Fudbal
VOŠA UZELA MLADOG TALENTA: Đorđe Đorđić novi igrač Vojvodine
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Vojvodina nije navela detalje ugovora koji je potpisala sa 21-godišnjim ofanzivnim vezistom, koji je u klub iz Novog Sada stigao iz Mačve, u kojoj će igrati na pozajmici do kraja ove sezone.
"Ovo mi je sve još uvek kao neki san. Ovo je sve što gledam i sanjam od malih nogu. Doći u ovakav klub, sa ovakvim uslovima, to je samo još jedna više motivacija da dolaziš srećan, zadovoljan i da se dokazuješ kroz svaki trening", naveo je Đorđić, a preneo sajt kluba.
Đorđić je za Mačvu odigrao ukupno 55 utakmica, postigao pet golova i upisao tri asistencije.
(Beta)
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