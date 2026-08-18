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Jovan Milošević nalazi se pred novim velikim korakom u karijeri, pošto je dogovoren njegov transfer iz Štutgarta u Udineze.ž

1/4 Vidi galeriju Demba Sek i Jovan Milošević Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Nemačkom klubu će na ime obeštećenja pripasti 8.000.000 evra, dok će Švabe imati pravo i na 10 odsto od naredne prodaje srpskog napadača, prenosi "Mozzart sport".

Da bi posao bio i zvanično zaključen, preostalo je da nekadašnji fudbaler Vojvodine i Partizana prođe lekarske preglede, posle čega bi trebalo da potpiše višegodišnji ugovor sa popularnim Zebrama iz Udina. Informaciju da je transfer praktično završen nedavno je objavio i novinar španske Marke Mateo Moreto.

Udineze je tako u završnici trke uspeo da nadmaši Bragu, koja je takođe pokazivala ozbiljno interesovanje za Miloševića. Portugalci su navodno bili spremni da plate osam miliona evra, ali u njihovoj ponudi nisu se pominjali procenti od buduće prodaje. Pored toga, mogućnost dokazivanja u Seriji A očigledno je predstavljala veliki izazov za mladog srpskog golgetera.

Milošević je u Štutgart stigao još tokom leta 2023. godine kao jedan od najvećih talenata Vojvodine. Ipak, u nemačkom klubu nije uspeo da dobije kontinuitet i prostor kakav je očekivao, pa je svoju šansu za dokazivanje morao da traži kroz pozajmice. Štutgart će, uprkos tome, na kraju uspeti veoma dobro da zaradi njegovom prodajom.

Pravu fudbalsku eksploziju Milošević je doživeo u dresu Partizana, u koji je stigao u januaru 2025. godine. Tokom godinu dana provedenih u Humskoj postigao je čak 19 golova i upisao pet asistencija na 30 odigranih utakmica, čime je privukao pažnju brojnih evropskih klubova.

Crno-beli su želeli da ga zadrže, ali finansijski nisu mogli da odgovore zahtevima Štutgarta. Partizan je nudio produžetak pozajmice uz mogućnost otkupa za 5.000.000 evra, dok su Nemci za Miloševića zahtevali približno dvostruko veću sumu.