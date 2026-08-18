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"Osećam se sjajno. Ovaj događaj je veoma značajan za mene. Pre godinu dana sam došao u najbolji klub u Srbiji, a danas sam došao u najbolji klub u Grčkoj, kao i u jedan od jačih klubova u Evropi. Kad dođeš u ovakav klub moraš da zadovoljiš sva očekivanja, i od navijača, od rukovodstva. Hoću da pokažem svoje znanje na terenu i da budem od koristi za tim", naveo je Tiknizjan za klupski Jutjub kanal.

Tiknizjan je prešao iz Crvene zvezde u Olimpijakos, u transferu vrednom, kako su preneli beogradski mediji, pet miliona evra.

Jermenski levi bek je u beogradske crveno-bele došao u julu prošle godine iz Lokomotive iz Moskve, i od tad je odigrao ukupno 54 utakmice za aktuelnog prvaka Srbije.

"U Srbiji svi znaju za Olimpijakos. To su dva bratska kluba - Crvena zvezda i Olimpijakos. Popričao sam sa Markom Arnautovićem i sa ostalim mojim bivšim saigračima iz Zvezde, i svi su jednoglasno rekli da je ovo sjajna opcija, sjajan klub, divno mesto, divan grad. Nisam čuo nikakve negativne komentare, samo dobre stvari o ovom klubu", rekao je Tiknizjan.

Tiknizjan je naveo da je u Crvenoj zvezdi navikao na pritisak i visoka očekivanja navijača, i da je samim tim spreman da igra za klub poput Olimpijakosa.

"Nadam se da ćemo ove sezone osvojiti trofeje i plasirati se što je dalje moguće u Ligi Evropa", kazao je Tiknizjan.

(Beta)