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Fudbaleri koji ostanu da leže na terenu u određenim situacijama moraće da provedu minut van igre.

Promena koja bi mogla značajno da utiče na tok fudbalskih utakmica uskoro bi trebalo da se primenju je širom Srbije i Evrope.

1/15 Vidi galeriju Kongres UEFA u Beogradu Foto: Starsport

UEFA je Fudbalskom savezu Srbije, kao i ostalim nacionalnim savezima, prosledila najnovije pojašnjenje Međunarodnog fudbalskog borda (IFAB) koje se odnosi na situacije kada fudbaler ostane da leži na terenu tokom igre.

U centru pažnje nalazi se pravilo prema kojem igrač koji zbog povrede ostane na travi može biti primoran da napusti teren i van njega provede jedan minut. Ideja je da se spreče situacije u kojima se povreda koristi kako bi se namerno prekinula igra, zaustavio napad protivnika ili ostvarila brojčana prednost dok se igraču ukazuje pomoć.

Nova uputstva preciziraju način na koji sudije treba da postupaju u različitim situacijama, u zavisnosti od toga kako je došlo do prekida igre.

"Kada povreda utiče na igru: Ukoliko igrač ostane da leži i to direktno utiče na dešavanja na terenu, sudiji se sugeriše da sam prekine igru pre nego što bilo ko izbaci loptu van granica terena. U tom slučaju, povređeni igrač mora napustiti teren i ostati van igre tačno jedan minut.

Kada loptu izbaci saigrač: Ukoliko saigrač igrača koji leži na travi namerno izbaci loptu van terena da bi se utakmica zaustavila, ležeći igrač obavezno mora da napusti teren na jedan minut.

Kada loptu izbaci protivnik: Ukoliko protivnički igrač izbaci loptu da bi ispao fer, a igrač koji je ležao odmah ustane, sudija ima dve opcije:

Može odlučiti da igrač ne mora van terena – čime se sprečavaju protivnici da namerno izbacuju loptu kako bi rivala poslali na minut sa igračem manje na terenu.

Može poslati igrača van terena na jedan minut – ukoliko proceni da su taj igrač ili njegovi saigrači namerno pokušali da zaustave utakmicu na nefer način (simuliranjem)."

Promena bi, ukoliko se dosledno bude primenjivala, mogla da donese potpuno drugačiji pristup situacijama u kojima fudbaleri ostaju na travi. Sudije će imati jasnije smernice, dok bi ekipe morale da budu mnogo opreznije kada je reč o prekidima igre zbog navodnih povreda.