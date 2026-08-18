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Srpski trener Srđan Blagojević dočekao je prvu pobedu na klupi Akrona - i to senzacionalnu protiv favorizovanog CSKA iz Moskve u gostima.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Ekipa bivšeg sratega Partizana pobedila je u gostima 1:0 golom Urugvajca Kevina Arevala već u 9. minutu, a od 57. je igrala sa desetoricom zbog isključenja upravo Arevala.

Domaćima je u samoj završnici poništen gol nakon VAR intervencije. I tu situaciju pregrmeli su gosti, potom su u nadoknadi, i uz dozu sreće, izdržali poslednje udare rivala i upisali zaista vrednu pobedu.

Bio je ovo meč 2. kola grupne faze Kupa, nakon što je Akron u prvom kolu potučen od Rostova (0:4). U prvenstvu Blagojevićev tim još uvek čeka na trijumf nakon dva poraza i dva remija u prve četiri runde.