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Nekadašnji osvajač Zlatne lopte je sa Barselonom potpisao četvorogodišnji ugovor, a Skaj Sports (Sky Sports) je preneo da je klub iz Katalonije Mančester sitiju platio 76,5 miliona evra za 30-godišnjeg španskog vezistu.

Rodri je u Mančester siti došao 2019. godine iz Atletiko Madrida, i od tad je odigrao ukupno 298 utakmica, postigao 28 golova i upisao 32 asistencije za engleski klub.

Sa Mančester sitijem je osvojio ukupno 13 trofeja - četiri u Premijer ligi, tri u engleskom Liga kupu, dva u FA kupu i po jedan u Ligi šampiona, Svetskom klupskom prvenstvu, Superkupu Evrope i Komjuniti šildu.

Zlatnu loptu je osvojio 2024. godine, sa 41 bodom više od drugoplasiranog Vinisijusa Žuniora.

Od individualnih priznanja koje je osvojio kao član Mančester sitija spada i nagrada za najboljeg igrača Svetskog klupskog prvenstva 2023. godine, kao i Lige šampione u sezoni 2022/23.

Sa reprezentacijom Španije, čiji je kapiten sa ukupno 70 nastupa, osvojio je titulu prvaka Evrope 2024. godine i prvaka sveta ove godine, kao i bio proglašen za najboljeg igrača oba turnira.

(Beta)