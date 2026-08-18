Džamal Musijala, zvezda Bajerna iz Minhena, ponovo se srušio na terenu tokom prijateljske utakmice sa Hajdenhajmom.
Fudbal
JEZIVE SCENE: Džamal Musijala se ponovo srušio na terenu, svi zanemeli
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Podsetimo, on se već onesvestio se u finišu prijateljske utakmice protiv Lajpciga odigrane pre neki dan, a danas - ista situacja.
Iako su iz Bajern Minhena poručili da je fudbalerom sve u redu i da mu je pozililo zbog vrućine, današnja situacija je opet sve zabrinula.
Džamal Musijala se opet srušio na teren Foto: kolbert-press/Martin Agüera / imago sportfotodienst / Profimedia
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Bavarci će novu sezonu otvoriti naredne subote utakmicom protiv Borusije Dortmund u Franc Bekenbauer Superkupu, dok će odbranu titule u Bundesligi početi 28. avgusta protiv Štutgarta.
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