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Podsetimo, on se već onesvestio se u finišu prijateljske utakmice protiv Lajpciga odigrane pre neki dan, a danas - ista situacja.

Iako su iz Bajern Minhena poručili da je fudbalerom sve u redu i da mu je pozililo zbog vrućine, današnja situacija je opet sve zabrinula.

Džamal Musijala se opet srušio na teren Foto: kolbert-press/Martin Agüera / imago sportfotodienst / Profimedia

Bavarci će novu sezonu otvoriti naredne subote utakmicom protiv Borusije Dortmund u Franc Bekenbauer Superkupu, dok će odbranu titule u Bundesligi početi 28. avgusta protiv Štutgarta.

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