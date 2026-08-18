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Dvadesetsedmogodišnji krilni napadač u Humsku dolazi iz ruskog Rubina iz Kazanja, a sa crno-belima je potpisao ugovor na dve godine.

Po dolasku u Beograd, Čumić je uspešno obavio lekarske preglede i potpisao ugovor, nakon čega se priključio radu prvog tima.

Nikola Čumić je odmah imao i poruku za navijače Partizana:

"Partizan uvek treba da ide na najveće ciljeve i od kluba kao što je Partizan se uvek očekuju trofeji. Svi mi treba ka tome da težimo i da vratimo Partizan gde mu je mesto! Od mene navijači mogu da očekuju uvek 100% na terenu i nadam se što više golova, asistencija i pobeda u crno-belom dresu", rekao je Čumić na predstavljanju.

Rođen je 1998. godine u Užicu, a seniorsku karijeru započeo je u Slobodi. Nakon toga nastupao je za Metalac iz Gornjeg Milanovca, Radnički iz Niša, grčki Olimpijakos, a potom je nastupao na pozajmicama u Sportingu iz Hihona i švajcarskom Lucernu.

U septembru 2022. godine Čumić je postao fudbaler Vojvodine, nakon čega prelazi u Rubin iz Kazanja, dok je prolećni deo prošle sezone proveo na pozajmici u Saragosi.

Čumić je prošao i mlađe reprezentativne selekcije Srbije, a za seniorsku reprezentaciju je upisao dva nastupa.

Novi fudbaler crno-belih može da igra na obe krilne pozicije, kao i u ofanzivnom delu veznog reda, a u Partizanu će nositi broj 27.