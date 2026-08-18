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Murinjo je tako započeo svoj drugi mandat na klupi jednog od najvećih evropskih klubova.

1/4 Vidi galeriju Žoze Murinjo Foto: Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia, HMB Media / Sipa USA / Profimedia, UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

Murinjo je sa Madriđanima potpisao ugovor koji će važiti do juna 2029. godine.

Portugalac je, zapravo, već nekoliko nedelja radio sa ekipom, pošto su pripreme počele 10. jula, ali je Real tek sada formalizovao njegov povratak. Ugovor je potpisan u prisustvu predsednika kluba Florentina Pereza i počasnog predsednika Hosea Martineza Pirija.

Murinjo nije krio emocije zbog povratka u špansku prestonicu. Iskusni trener istakao je da ovaj dolazak doživljava još emotivnije nego kada je prvi put preuzeo Kraljevski klub, naglašavajući da se u Madrid vraća kao kući, ali i da je svestan ogromne odgovornosti koju nosi posao u Realu.

Portugalac je prvi mandat na klupi Madriđana imao od 2010. do 2013. godine. Tokom tog perioda osvojio je titulu prvaka Španije, Kup kralja i španski Superkup, a njegovi dueli sa Barselonom obeležili su jednu od najuzbudljivijih epoha španskog fudbala.

Murinjo se u Madrid vraća posle angažmana u Benfiki i to u trenutku kada se od Reala očekuje reakcija nakon rezultatski razočaravajućeg perioda. Kraljevski klub je dve uzastopne sezone završio bez osvojenog trofeja, zbog čega je pritisak na rukovodstvo i fudbalere značajno porastao.

Iskusni Portugalac poručio je da se u klub nije vratio zbog lične afirmacije, već sa namerom da ponovo uspostavi najviše standarde. Rad, odgovornost i ogromna ambicija trebalo bi da budu temelji njegovog drugog mandata na Santjago Bernabeuu.

Na prvi pravi takmičarski izazov neće morati dugo da čeka. Real Madrid novu sezonu La Lige otvara u subotu, kada će gostovati Espanjolu u Barseloni, a pažnja fudbalske javnosti biće usmerena upravo ka Murinju i početku njegove nove epizode na klupi Kraljevskog kluba.