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Fudbalski savez Senegala u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa bivšim trenerom Đenove.

Vijera, koji je rođen u Dakaru, je na klupi selekcije Senegala zamenio Papa Tjava, koji je smenjen nakon poraza od Belgije u šesnaestini finala ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.

Nekadašnji kapiten reprezentacije Francuske je pre dolaska u Đenovu, čiju ekipu je vodio od novembra 2024. do novembra 2025. godine, kao trener radio i u Strazburu, Kristal Palasu, Nici i FK Njujork sitiju.