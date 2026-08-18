Slušaj vest

Fudbalski savez Senegala u svom saopštenju nije naveo detalje ugovora koji je potpisao sa bivšim trenerom Đenove.

Vijera, koji je rođen u Dakaru, je na klupi selekcije Senegala zamenio Papa Tjava, koji je smenjen nakon poraza od Belgije u šesnaestini finala ovogodišnjeg Svetskog prvenstva.

Nekadašnji kapiten reprezentacije Francuske je pre dolaska u Đenovu, čiju ekipu je vodio od novembra 2024. do novembra 2025. godine, kao trener radio i u Strazburu, Kristal Palasu, Nici i FK Njujork sitiju.

Ne propustiteFudbalOVO NIKO NIJE MOGAO DA OČEKUJE! Otkaz za legendu nakon što je spasio klub i produžio ugovor
Patrik Vijera
FudbalPOTPUNI RASPAD U REDOVIMA ITALIJANSKOG VELIKANA! Đenova otpustila sportskog direktora, a otkaz se smeši i legendarnom treneru!
Fudbalski klub Đenova
FudbalREMI ĐENOVE I KALJARIJA! Dva penala pokvarila debi Patriku Vijeri!
profimedia-0938245177.jpg
FudbalVIJERA NIJE VIŠE TRENER STRAZBURA: Novi trener biće imenovan uskoro
profimedia0573465095.jpg

00:45
Zvižduci za fudbalere Crvene zvezde nakon bruke i sramote protiv Hapoela Izvor: MONDO/Dušan Ninković