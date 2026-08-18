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Uoči ovog meča velika je tenzija u Sofijipošto je u blizini stadiona došlo do ozbiljnih incidenata u kojima su učestvovali navijači domaćeg kluba i policija.

Pripadnici policije sukobili su se sa grupom navijača Levskog, a situacija je u jednom trenutku eskalirala do te mere da su snage reda morale da reaguju i upotrebe suzavac.

Cilj policijske intervencije bio je da se okupljeni navijači potisnu i da se spreči dalje pogoršavanje situacije u neposrednoj blizini stadiona. Na snimcima koji su se pojavili posle incidenta može se videti napeta atmosfera koja je vladala pred početak utakmice..

Policijske snage bile su raspoređene oko stadiona kako bi situacija bila stavljena pod kontrolu pred dolazak većeg broja gledalaca i početak susreta. Upotreba suzavca dodatno je podigla tenziju, ali je, prema dostupnim informacijama, intervencija imala za cilj smirivanje sukoba i sprečavanje ozbiljnijih incidenata.

Na klupi AEKA sedi srpski trener Marko Nikolić, a nastupaju Marko Jović i Mijat Gaćinović.

Za Levski je pre samo nekoliko dana potpisao Marko Grujić.