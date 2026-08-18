Slušaj vest

Nakon što se drugi put u poslednja četiri dana onesvestio na terenu, Džamal Musijala se oglasio na društvenim mrežama. Poručio je da je, što je i najvažnije, dobro.

1/5 Vidi galeriju Džamal Musijala se opet srušio na teren Foto: kolbert-press/Martin Agüera / imago sportfotodienst / Profimedia

Pokušao je Musijala da objasni navijačima o čemu se radi, istakao je da je svestan dijagnoze i da je njegova odluka da se sa njom bori tako što će biti na terenu.

„Pre svega, dobro sam.

Neizmerno sam zahvalan na svim vašim porukama i podršci. Razumem da su mnogi od vas zabrinuti. Želim da vam kažem da nema razloga za brigu i da objasnim: dijagnostifikovane su mi privremene epizode nesvestice koje se lako leče i koje su posledica neurološke disfunkcije.

To može da dovede do momenata koji su se dešavali u prethodnom peridou, kao protiv Lajpciga ili Hajdenhajma. Znam da na prvi pogled deluje zastrašujuće, ali za mene je to u ovom momentu samo deo svakodnevnice. Imam najbolju moguću medicinsku negu i veoma sam optimističan. Bajern i ljudi koji su mi najbliži su uvek uz mene i podržavaju me na mom putu.

Ono što je važno je da nema nikakvih dodatnih rizika po moje zdravlje. U svakodnevnoj sam komunikaciji sa specijalistima, bila je moja lična želja da se suočim sa ovom situacijom, a sve uz odobrenje neurologa specijalista, kako bih dobio najbolju moguću negu tokom oporavka. Najvažnije je da jednostavno nastavim normalno sa svakodnevnim životom i da nastavim da se borim za svoj fudbalski san.

Preuzimam odgovornost za svoje odluke. Sve u svemu, dobro se osećam i na dobrom sam putu. Ono što mi najviše pomaže jeste da nastavim da se borim za pobede i trofeje sa svojim timom uz vašu neverovatnu podršku.

Nadam se da vam ovo pomaže da me bolje razumete. U isto vreme, želim da razumete da je moja želja da nastavim da se borim sa ovim problemom u najužem krugu meni bliskih ljudi iz poridice kluba i sa ekspertima.

Hvala vam mnogo, vaš Džamal“, napisao je Musijala.