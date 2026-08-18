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Policija je intervenisala nakon incidenta koji se dogodio u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Nažalost, muškarac je na licu mesta proglašen mrtvim.

Čarlton se oglasio povodom tragedije i potvrdio da je istraga u toku.

Policija je pozvana na stadion nakon incidenta koji se dogodio u ranim jutarnjim satima u ponedeljak. Nažalost, muškarac je na licu mesta proglašen mrtvim. Slučaj je i dalje pod istragom. Mole se svi koji imaju informacije ili su možda bili svedoci incidenta da kontaktiraju policiju“, navodi se u saopštenju kluba.

Čarlton je potvrdio da sarađuje sa policijom i pruža pomoć u istrazi. Klub je, takođe, naveo da prema dosadašnjim informacijama nije bilo propusta sa njegove strane.

Okolnosti pod kojima je muškarac izgubio život za sada nisu poznate, a očekuje se da policija u narednom periodu saopšti više detalja.

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