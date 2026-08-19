''Sve pohvale za pun stadion, ali teren zaista nije bio na zadovoljavajućem nivou - lopta je konstantno odskakala. Hvala navijačima koji su došli da nas podrže, ali nisam zadovoljan konačnim ishodom. Utisak je da smo bili bliži trijumfu. Teren im je pomogao u uvodnim minutima, ali smo ubrzo stvorili šanse, uključujući i pogođenu prečku Luke. U drugom poluvremenu smo izmenama preuzeli potpunu kontrolu. Ipak, loš izbor rešenja i doza sebičnosti u ključnim momentima koštali su nas pobede. Inače ne pravim takve procene, ali tako sa ove tačke gledišta vidim utakmicu. Za sedam dana igramo pred našom publikom, a pre toga nas čeka susret sa Iraklisom gde želimo pobedom da otvorimo prvenstvo. Ostaje žal što nismo dali bar jedan gol'', poručio je Nikolić za COSMOTE TV.