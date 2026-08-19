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Ne dešava se često da izvođenje auta postane glavna fudbalska tema! Upravo to dogodilo se u Rusiji, gde je iranski fudbaler Nader Mohamadi priredio prizor zbog kojeg su svi ostali u šoku - njegov potez ostavio je sve u neverici!

Fudbaler Spartaka iz Kostrome loptu iz auta bacio čak 45,6 metara, čime je postavio novi apsolutni rekord kada je reč o najdužem izvođenju auta u istoriji najviših rangova ruskog fudbala, odnosno Premijer lige i Prve lige, otkako platforma RUSTAT beleži ovu statistiku.

Ali ono što je usledilo tek je neverovatno!

Lopta je tokom leta prešla čak 51,6 metara, dostigla visinu od 10,8 metara i ispisala novu stranicu ruske fudbalske statistike.

Saltokao zaštitni znak

Mohamadi je odavno poznat po neverovatnoj tehnici izvođenja auta. Iranac koristi spektakularni salto, odnosno akrobatski način izbacivanja lopte, koji mu omogućava da je pošalje duboko u protivnički kazneni prostor.

Njegovi auti neretko lete 50 metara, a protivničke odbrane imaju ogroman problem da se izbore sa ovakvim „centriranjem iz auta“.

Mohamadi je zbog ove tehnike već postao viralna senzacija, a sada je ponovo privukao pažnju čitavog fudbalskog sveta.

Samo desetak dana pre rekordnog izbačaja, Iranac je izveo još jedan nestvaran aut protiv SKA-Habarovska. Lopta je praktično preletela čitavu odbranu i stigla pravo u peterac, a akcija je završena golom i asistencijom koja je upravo njemu pripisana.

A sada je otišao korak dalje.

45,6 metara izbačaja, 51,6 metara leta i čak 10,8 metara visine!

Snimak njegovog izvođenja već privlači ogromnu pažnju, a teško je ostati ravnodušan kada se vidi koliko daleko lopta može da ode iz jednog auta.