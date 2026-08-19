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Fudbaleri Dinama iz Zagreba i Vikinga odigrali su nerešeno, 2:2, prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona.

Hrvatski klub je brzo poveo sa 2:0, gosti su izjednačili do poluvremena i prava drama čeka nas u revanšu.

Dinamo Zagreb - Viking Foto: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia

Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

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