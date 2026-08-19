Susret je završen 2:2...
Fudbal
HRVATI KRENULI FURIOZNO, PA DOŽIVELI ŠOK! Pogledajte kako je Dinamo iz Zagreba ostao bez pobede protiv Vikinga (VIDEO)
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Fudbaleri Dinama iz Zagreba i Vikinga odigrali su nerešeno, 2:2, prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona.
Hrvatski klub je brzo poveo sa 2:0, gosti su izjednačili do poluvremena i prava drama čeka nas u revanšu.
Dinamo Zagreb - Viking Foto: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia
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Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča:
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