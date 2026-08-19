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Fudbaleri Fenerbahčea i Liona odigrali su nerešeno, 1:1, prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona.

Gosti su vodili na poluvremenu, turski tim je izjednačio i jasno je da nas u revanšu čeka drama.

Fenerbahče - Lion Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča...

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