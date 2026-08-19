Susret je završen 1:1...
Fudbal
ČEKA NAS DRAMA U FRANCUSKOJ: Fenerbahče i Lion odigrali nerešeno - pogledajte detalje sa ovog meča (VIDEO)
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Fudbaleri Fenerbahčea i Liona odigrali su nerešeno, 1:1, prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona.
Gosti su vodili na poluvremenu, turski tim je izjednačio i jasno je da nas u revanšu čeka drama.
Fenerbahče - Lion Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia
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Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča...
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