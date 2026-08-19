Slušaj vest

Fudbaleri Levskog i AEK-a odigrali su nerešeno, 0:0, prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona.

Nije bilo previše uzbuđenja u Sofiji i jasno je da nas drama očekuje u revanšu.

Levski - AEK Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča...

Ne propustiteFudbalMARKO NIKOLIĆ BLJUJE VATRU! Evo šta mu je posebno zasmetalo u Bugarskoj!
Marko Nikolić
FudbalNIKOLIĆ ŽELI LIGU ŠAMPIONA! Srpski trener juri prema eliti: Moji fudbaleri zaslužuju to da dožive
Marko Nikolić
FudbalLETNJA TRANSFER DETONACIJA: Filip Kostić u crveno-belom? Pita se i miljenik Grobara!
Filip Kostić
FudbalTOTALNI HAOS ZBOG BIVŠEG FUDBALERA ZVEZDE! Marko Nikolić krenuo po njega, ali je imao jedan uslov, a onda je nastao potpuni preokret
Kings Kangva

 BONUS VIDEO:

01:13
Vozinja, Zelenortska ostrva, Mundijal 2026 Izvor: Instagram