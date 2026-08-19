Susret je završen 0:0 i jasno je da nas u revanšu očekuje dosta uzbuđenja...
Fudbal
BEZ GOLOVA U SOFIJI: Pogledajte detalje sa meča Levski - AEK (VIDEO)
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Fudbaleri Levskog i AEK-a odigrali su nerešeno, 0:0, prvi meč plej-ofa za Ligu šampiona.
Nije bilo previše uzbuđenja u Sofiji i jasno je da nas drama očekuje u revanšu.
Levski - AEK Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Ivan S Ivanov / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia
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Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča...
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