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Fudbaleri Partizana gostovaće u nedelju od 21 čas ekipi Mladosti u Lučanima bez prisustva svojih navijača, nakon što su nadležni organi Fudbalskog saveza Srbije doneli zvanično tumačenje kazne.

Kako prenosi Mocart sport, Pravna komisija FSS zauzela je stav da crno-beli moraju odraditi zabranu prisustva gostujuće publike na prvom narednom meču na kom nastupaju kao gost.

Ovom odlukom onemogućeno je da Partizan odloži susret u Lučanima i pomeri izvršenje kazne. Klub je prethodno razmatrao opciju odlaganja, budući da se meč protiv Mladosti nalazi između dva evropska duela sa Hetafeom.

1/11 Vidi galeriju FK Partizan - Radnički 1923 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Međutim, eventualno odlaganje stvorilo bi dodatni problem: suspenzija bi se prenela na sledeće gostovanje, što bi značilo da bi Partizan mogao da odigra večiti derbi bez podrške svojih navijača.

Iz FSS-a je u obrazloženju navedeno da se kazne moraju izvršiti na prvim narednim prvenstvenim ili kup utakmicama, uz podsećanje na raniju praksu i ranije slučajeve suspendovanih igrača Partizana.

Prema tom principu, duel u Lučanima ostaje u prvobitnom terminu, nedelja od 21 čas, a crno-beli će na tom gostovanju nastupiti bez svojih pristalica.

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