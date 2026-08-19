OTKAZ U SUPER LIGI SRBIJE: Šokirao Partizan, pa ostao bez posla!
Nakon svega pet odigranih kola zabeležena je i nova trenerska rokada u Super ligi Srbije - Zemun i Milan Kuljić zvanično su završili saradnju.
Kako prenose domaći mediji, klub iz Gornje varoši u utorak uveče je potvrdio da je doneta odluka o sporazumnom ili jednostranom prekidu ugovora sa dosadašnjim šefom stručnog štaba.
Slabiji start sezone nagovestio je ovakav ishod, iako je jasno da Zemun očekuje teška borba za opstanak u društvu timova sa znatno više superligaškog iskustva. Rukovodstvo kluba već je tokom popodneva započelo razgovore sa potencijalnim kandidatima za Kuljićevog naslednika.
Iako je u prethodnoj sezoni ostvario zapažene rezultate u Prvoj ligi i izborio plasman u četvrtfinale Kupa Srbije, to nije bilo dovoljno da zadrži poverenje uprave nakon uvodnih neuspeha u elitnom rangu. Ipak, period u Gornjoj varoši ostaće upamćen kao jedan od najuspešnijih u Kuljićevoj dosadašnjoj karijeri.
Pred fudbalerima Zemuna je nov ispit već u subotu, kada u Staroj Pazovi, na terenima Sportskog centra FSS, odmeravaju snage sa ekipom OFK Beograda.
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