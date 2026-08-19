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Žoze Murinjo se vratio u Real Madrid sa jasnom namerom - da ponovo uvede red u svlačionicu i vrati "kraljevski klub" na krov Evrope.

Portugalac je u prvom velikom intervjuu po povratku na "Santijago Bernabeu" otvoreno govorio o brojnim temama – od toga koliko se promenio tokom godina, preko odnosa sa najvećim zvezdama ekipe, pa sve do Kilijana Mbapea, Vinisijusa Žuniora i propalog pokušaja dovođenja Rodrija.

1/5 Vidi galeriju Trener Real Madrida - Žoze Murinjo Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Ipak, jedna tema posebno je privukla pažnju.

Rodri.

Španski vezista bio je velika želja Real Madrida, a sada je jasno da je transfer bio mnogo bliži realizaciji nego što se možda činilo. Murinjo je otkrio da je lično razgovarao sa fudbalerom, kao i da je Real poslao veoma ozbiljnu ponudu.

Problem?

Rodri se premišljao.

"Njegove sumnje su unele sumnju u mene"

Murinjo nije bežao od odgovora kada je upitan o propalom transferu.

"Da, pričao sam sa Rodrijem nekoliko puta i Real Madrid mu je dao veoma dobru ponudu. Mislim da sa Sitijem postoji veoma dobar odnos. Bez pregovora sa Sitijem, klub je imao kontakte sa Rodrijem i dao mu značajnu ponudu", otkrio je Portugalac.

A onda je usledila rečenica koja je posebno odjeknula.

"Rodri je imao sumnje, premišljao se... a njegove sumnje su unele sumnju u mene."

Murinjo je potom objasnio kakav mentalitet očekuje od igrača koji dolazi u Real Madrid.

"On je izvanredan igrač i bio je veoma korektan prema nama, nemam ništa negativno da kažem. Ali Real Madrid je dimenzija koja ne može da ima igrače koji razmišljaju dva puta. Kada kontaktiraš igrača, on treba da pita: 'Kada treba da dođem?' To je otprilike taj koncept."

Poruka je jasna.

Murinjo je želeo Rodrija, Real je napravio potez, ali čekanje i premišljanje španskog reprezentativca promenili su situaciju.

Na kraju je Rodri završio u Barseloni, što je za Real predstavljao ozbiljan udarac u borbi za jednog od najboljih vezista sveta. Barselona je uspela da dovede igrača iz Mančester sitija za 60 miliona evra, uz dodatnih 15 miliona kroz bonuse.

1/4 Vidi galeriju Reprezentativac Španije - Rodri Foto: Heuler Andrey Da Silva, DiaEsportivo / Alamy / Profimedia, Florencia Tan Jun / Getty images / Profimedia, Martin Fonseca / Zuma Press / Profimedia

"Rodri mi sada ne nedostaje"

Ipak, Murinjo sada ne želi da kuka zbog onoga što nije realizovano.

Na pitanje da li Realu nedostaje Rodri, Portugalac je bio kratak:

"Ne, ne nedostaje mi Rodri. Imamo rešenja, imamo kvalitet, imamo igrače koje možda gledate i analizirate samo na osnovu onoga što su do sada uradili, ali ja volim da mislim da imam sposobnost da unapredim igrače. Da igrač koji je danas ovakav, sutra može da bude drugačiji."

Dakle, Murinjo je zatvorio vrata priči o Rodriju i jasno stavio do znanja da veruje igračima koje već ima na raspolaganju.

A zanimljivo je da je još pre nekoliko nedelja dolazak Rodrija u Madrid delovao kao veoma realan scenario. Španski mediji su tada čak analizirali kako bi njegovo prisustvo napravilo gužvu u veznom redu „kraljevskog kluba“.

Sada je sve završeno drugačije.

Rodri je u Barseloni, a Murinjo je ostao sa svojim vezistima.

Murinjo više nije isti čovek

Portugalac je u intervjuu priznao i da se dosta promenio od svog prvog mandata u Madridu.

"Imam isti DNK. Očigledno, ne mogu da krijem ili pokušavam da budem ono što nisam. Mnogo sam zreliji, manje sam emotivan i više kontrolišem sebe. Kao i uvek, učim iz grešaka", rekao je Murinjo.

Posebno je istakao da sada želi da se u Valdebebasu sve zasniva na odgovornosti, profesionalizmu i zdravom razumu.

Portugalac tvrdi da ga je svlačionica do sada prijatno iznenadila i da igrači pokazuju disciplinu i posvećenost.

"Ovde smo da radimo za Real Madrid", jedna je od njegovih glavnih poruka po povratku u klub.

Hvalio Mbapea, stao uz Vinisijusa

Murinjo je posebno nahvalio Kilijana Mbapea, za kojeg smatra da je napravio istorijske stvari na Svetskom prvenstvu.

Kilijan Mbape Foto: D. Canales Carvajal / Alamy / Profimedia

Govorio je i o kritikama koje su Mbape i Džud Belingem doživeli, uz poruku da bi svi morali da funkcionišu kao jedan tim.

Kada je reč o Vinisijusu, Portugalac je otišao korak dalje.

Otkrio je da je razgovarao sa Brazilcem i da mu je savetovao da ne napušta Real Madrid.

"Vini, gde želiš da ideš? Bio si samo u Brazilu i znaš samo Real Madrid... Kada odeš, znaćeš šta je Real Madrid. Nemoj da ideš. Ne vredi", preneo je Murinjo deo razgovora sa Brazilcem.