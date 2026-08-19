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Bugarin Kristijan Balov stigao je ovog leta kao veliko pojačanje u FK Crvena zvezda.

Ali, onda je usledilo isto tako veliko razočaranje. Kristijan Balov nije uspeo da od početka sezone upiše jedan minut na zvaničnim utakmicama.

Kristijan Balov na utakmici Crvene zvezde i Zenita Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

OFK Beograd na čekanju

Bivši trener Crvene zvezde Dejan Stanković pružio je na kašičicu šansu Kristijanu Balovu tokom priprema u Austriji. I posle ga je bukvalno obrisao. Nije mladog Bugarina bilo ni na vidiku, kada je u pitanju crveno-beli dres.

Da podsetimo, Kristijan Balov doveden je iz Slavije iz Sofije za 3.000.000 evra i trebalo je da bude osveženje na mestu levog krila. Pošto ima samo 20 godina trebalo je da bude u konkurenciji i za bonus igrače u srpskoj Superligi. Ali... Dejan Stanković jednostavno nije računao na njega, pa su čelnici kluba razmišljali da ga pošalju na pozajmicu u OFK Beograd.

Međutim, dolazak Alberta Rijere na mesto trenera FK Crvena zvezda dobrano je prodrmao igrački kadar. Španski stručnjak odlučio je da proveri svakog igrača, a onda posle određenog vremena donese sud o tome, ko će ostati, a ko napustiti Crvenu zvezdu. Jasno je da će posle ove odluke Kristijan Balov dobiti novu šansu na Marakani.

1/5 Vidi galeriju Kristijan Balov Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Rijera ima svoju viziju

Od odluke Alberta Rijere zavisi sudbina bugarskog reprezentativca na stadionu "Rajko Mitić". Ukoliko se nametne ostaće u klubu, a ukoliko Španac proceni da mu Balov ne može doneti kvalitet, izvesno je da će do kraja sezone biti na pozajmici u OFK Beogradu.

Crvena zvezda na poziciji levog krila pored Kristijana Balova ima Vladimira Lučića. Obojica nisu bili u konkurenciji kod Dejana Stankovića. Albert Rijera ima drugačiji pogled na igru svog tima, kod njega nema klasičnih bekova i krila, više voli da koristi igrače koji imaju radijus kretanja u obe strane, te mogu kvalitetno da pokriju ofanzivni, ali i defanzivni deo ekipe.

Kristijan Balov na utakmici Zenita i Crvene zvezde u Sankt Peterburgu Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Veliki talenat

Kristijan Balov ima važeći ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2030. godine. Jedan je od najtalentovanijih fudbalera u Bugarskoj, rođen 26. jula 2006. u Sofiji. Svoje fudbalske korake započeo je sa svega šest godina u akademiji Slavije iz Sofije, gde je prošao kompletno fudbalsko školovanje. Za prvi tim Slavije debitovao je u maju 2024, a u sezoni 2025/2026 proglašen je za najboljeg mladog fudbalera Bugarske.

Njegov odlazak u Crvenu zvezdu propraćen je u Bugarskoj uz velike pohvale, ali i žaljenje tamošnje javnosti što domaći velikani poput CSKA, Levskog ili Ludogoreca nisu uspeli da ga zadrže. Mediji ga opisuju kao brzog, tehnički izuzetno potkovanog ofanzivca koji sa podjednakom lakoćom igra na krilnim pozicijama i iza napadača. Po dolasku u Beograd, Balov je izjavio da mu se ostvario dečački san jer je stigao u "najveći klub na Balkanu" i da očekuje borbu za trofeje i nastupe u evropskim takmičenjima.