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FK Partizan čeka veoma težak zadatak u plej-ofu za Ligu konferencija.

Crno-beli će igrati protiv španskog Hetafea, a prvi meč na programu je u četvrtak od 21 čas.

Četa Saše Ilića otputovala je u Španiju, a evo i detalja sa aerodroma...

Fudbaleri Partizana otputovali u Španiju na megdan Hetafeu Foto: Kurir Sport

Evo šta je pred put u Španiju rekao Saša Ilić...

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Grobari na meču Partizan - Tobol Izvor: Kurir