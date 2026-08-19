Fudbaleri Partizana otputovali su u Španiju...
Fudbal
CRNO-BELI KRENULI U ŠPANIJU! Partizan na teškom gostovanju - može li četa Saše Ilića da izbori povoljan rezultat protiv Hetafea?
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FK Partizan čeka veoma težak zadatak u plej-ofu za Ligu konferencija.
Crno-beli će igrati protiv španskog Hetafea, a prvi meč na programu je u četvrtak od 21 čas.
Četa Saše Ilića otputovala je u Španiju, a evo i detalja sa aerodroma...
Fudbaleri Partizana otputovali u Španiju na megdan Hetafeu Foto: Kurir Sport
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Evo šta je pred put u Španiju rekao Saša Ilić...
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