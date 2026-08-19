Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Saudijski klub Al Hilal poslao je tri ponude za fudbalera Aston Vile Olja Votkinsa, preneli su danas britanski mediji.

Aston Vila je odbila poslednju ponudu od oko 40 miliona funti, a uprava kluba očekuje novu uvećanu ponudu, preneli su "Telegraf" i "Atletik".

Votkins, koji je došao u Vilu iz Brentforda 2020. godine, dobio je produženi odmor jer je igrao na Svetskom prvenstvu, pa nije igrao pripremne utakmice sa ekipom iz Birmingema.

On je prošle sezone odigrao 55 utakmica u svim takmičenjima za Aston Vlu i postigao je 21 gol.

Otkako se u maju plasirala u Ligu šampiona, Aston Vila je prodala važne igrače Morgana Rodžersa, Jurija Tilemansa i Luku Dinja.

Takmičenje u Premijer ligi počinje u petak, a Aston Vila će u prvom kolu, dva dana kasnije, igrati na gostujućem terenu protiv Brajtona.

Beta