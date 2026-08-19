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Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak od 20.00 časova igraju prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu Evrope protiv Viktorije Plzenja.

Crveno-beli će na stadionu "Rajko Mitić" dočekati ekipu iz Češke, a poslednji put Zvezda se sa nekim klubom iz ove zemlje sastala u sezoni 2017/18, kada je u oba meča savladala Spartu iz Praga.

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Pogađao mrežu Sparte - Ričmond Boaći Foto: Starsport©

Boaći i Kanga strelci

U okviru trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope, Crvena zvezda je 27. jula 2017. godine dočekala prašku Spartu. Prvi meč odigran je u Beogradu, a crveno-beli su tom prilikom napravili veliki korak ka plasmanu u narednu fazu takmičenja. Izabranici Vladana Milojevića su poveli već u 13. minutu, a u listu strelaca se upisao Ričmond Boaći. Do drugog gola crveno-beli su stigli u 65. minutu, kada je Gelor Kanga u prepoznatljivom stilu, snažnim udarcem sa distance matirao protivničkog golmana i postavio konačnih 2:0. Zvezda je tako obezbedila značajnu prednost pred meč u Pragu i napravila važan korak ka plasmanu u narednu rundu kvalifikacija.

U revanšu u Pragu, fudbaleri Crvene zvezde prikazali su još jedno odlično izdanje i na najbolji način opravdali prednost stečenu u Beogradu. Crveno-beli nisu dozvolili da ih rezultat iz prvog meča opusti, već su od prvog minuta igrali angažovano i odlučno. Kruna sjajnog dvomeča stigla je u 19. minutu, kada je Slavoljub Srnić uposlio Boaćija, a napadač Crvene zvezde još jednom bio koban po Spartu. Crveno-beli su tako izborili plasman u plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope, gde su se sastali sa Krasnodarom, a nakon čuvenog dvomeča obezbedili učešće u pomenutom evropskom takmičenju.

1/9 Vidi galeriju Delije pred Viktoriju Plzenj Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Delije u akciji

Navijači Crvene zvezde poslednjih dana se mobilišu i najavljuju dolazak u Beograd u velikom broju. Iz svih delova glavnog srpskog grada primetno je da tifozi crveno-belih utakmicu protiv Viktorije doživljavaju kao ozbiljan ispit. Tako je i u drugim gradovima Srbije, ali i okolnih zemalja.

Primetno je da će Crvena zvezda imati veliku podršku u četvrtak veče, što će biti i znak dobrodošlice novom treneru Albertu Rijeri. Karte su u prodaji onlajn putem, kao i na blagajnama stadiona, svaki dan od 10.00 do 18.00 časova, na dan utakmice od 12.00 sati, pa sve do početka meča.

Cene karata su popularne, severna tribina 600 dinara, istočna 1.000, zapadna 1.200, a tribina "Siniša Mihajlović" 2.400 dinara.