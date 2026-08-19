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Juventus iza sebe ima iznenađujuće dobar prelazni rok, posebno kada se uzme u obzir da klub ove sezone ne nastupa u Ligi šampiona. Redove crno-belih već su pojačali Vikario (Totenhem), talentovani Alajbegović, Kolo Muani, Ehator (Đenova), odlični Kolumbijac Lukumi (Bolonja), kao i turski reprezentativac Čelik koji je stigao iz Rome. Prema planovima novog direktora Masare, šef stručnog štaba Lučano Spaleti mogao bi do kraja prelaznog roka da dobije još četiri nova igrača.

Milinković-Savić opcija za gol, Kesi strpljivo čeka

U grad bi iz Napulja mogao da se vrati srpski reprezentativac Vanja Milinković-Savić i obuče dres najvećeg kluba na Apeninima. Kako Perin ima ponude za odlazak, Srbin, koji ne želi status rezervnog golmana u Napulju, spreman je za promenu sredine. Iako mu mesto u startnoj postavi ne bi bilo automatski garantovano, Juventus predstavlja izazov karijere, a navodno mu se nudi garancija određenog broja utakmica.

1/5 Vidi galeriju Vanja Milinković-Savić Napoli Foto: Jose Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada/LaPresse / Shutterstock Editorial / Profimedia, Spada / LaPresse / Profimedia

Da bi se stvorio prostor za nova lica, u klubu se radi na odlascima:

Raskid ugovora: Sa Arturom, koji se smatra jednim od najvećih promašaja kluba u ovom veku, ugovor se raskida u toku današnjeg dana.

Prodaje u veznom redu: Uprava pokušava da proda Kopmajnersa, još jednu neslavnu investiciju, dok je za Miretija pristiglo dosta interesovanja.

Dolazak u vezni red: Odlazak makar jednog od dvojice navedenih vezista oslobodio bi mesto za Franka Kesija. Obala Slonovače ima slobodnog igrača koji strpljivo čeka i želi isključivo u Torino.

Spaleti stopirao odlazak Gatija dok ne stigne zamena

Torinezi traže i novog štopera, a prva meta je Fikajo Tomori iz Milana, na koga trener Amorim više ne računa. U slučaju realizacije tog transfera, Federiko Gati će biti prodat – za njega postoje upiti iz Serije A i Premijer lige, ali je Spaleti blokirao njegov odlazak dok se ne osigura adekvatno pojačanje.

Upitnici u napadu: Zirkze čeka rasplet oko Dejvida

Napad ostaje najveća nepoznanica. Kolo Muani predvodiće tim već za vikend na otvaranju sezone protiv Frozinonea. Rasplet na ostalim pozicijama u špicu zavisi od Džonatana Dejvida. Kanađanin vaga ponude, najozbiljniji je PSŽ, mada igrač naginje ka Premijer ligi. Ukoliko Dejvid ode, u Juventus stiže Džošua Zirkze iz Mančester junajteda, gde nije uspeo da ponovi partije iz doba dok je nosio dres Bolonje.

Status ostalih igrača

Niko Gonzales: Želi da ostane u Atletiko Madridu, ali klubovi još nisu postigli dogovor oko visine otkupne cene.

Igrači iz drugog plana: Rugani i Kabal napuštaju klub.

Daglas Luiz: Za razliku od pomenute dvojice, Brazilac ostaje. Nakon povratka sa pozajmice dobio je poverenje Spaletija i boriće se za svoje mesto u timu.

Prognoza za sezonu

Procena je da Juventus sa ovim pojačanjima jedini može da uputi ozbiljan izazov Interu, naročito zbog rasterećenijeg rasporeda van Lige šampiona. Ipak, povratak na sam vrh deluje kao izuzetno težak zadatak, te je realniji scenarij siguran plasman u top četiri – cilj koji u prethodnoj sezoni niso uspeli da ostvare.