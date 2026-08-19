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Čukarički je dobio veliko pojačanje, u klub sa Banovog brda vratio se Nikola Stanković. Igrač čija je osnovna pozicija desni bek, a podjednako dobro pokriva i mesto defanzivnog veziste, potpisao je ugovor na tri godine sa belo-crnima, čiji je član već bio od 2023. do 2025. godine.

„Dobro su nam poznati igrački, ali i ljudski kvaliteti Nikole Stankovića, koji je već ostavio dubok trag u Čukaričkom. Drago nam je da imamo priliku da vratimo u klub momka koji će nam odmah doneti ekstra kvalitet i koji će moći da pomogne timu. Stanković dolazi u dobro poznatu sredinu, zna kako naš klub funkcioniše, koji su ciljevi i neće biti nikakvog problema sa uklapanjem“, kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević, koji je još dodao:

„Platićemo Stankovića onoliko koliko ga je Crvena zvezda nama platila kad je odlazio sa Banovog brda“.

Foto: Fk Čukarički

Stanković je u prvom mandatu u Čukaričkom odigrao 69 utakmica, postigao je četiri gola, imao tri asistencije, a bio je i član ekipe koja je nastupala u grupnoj fazi Lige konferencije, kad su Brđani igrali u konkurenciji Fiorentine, Genka i Ferencvaroša.

„Vratio sam se na Banovo brdo, u klub koji izuzetno dobro poznajem i koji prilično cenim. Čukarički mi je pomogao u prvom mandatu, bile su to moje najbolje godine u seniorskom fudbalu, koje su mi i omogućile transfer u Crvenu zvezdu, gde sam igrao i evropske utakmice i stekao novo iskustvo na višem nivou. Izuzetno sam zahvalan direktorima Vladimiru Matijaševiću i Goranu Grkiniću, koji su učinili sve da me vrate u Čukarički, kao i svim ostalim ljudima u klubu koji su me dočekali sa osmehom prilikom povratka. Naravno, ovde je i dosta igrača sa kojima sam već bio u timu, ima i novajlija, a već na prvom treningu video sam da se radi o izuzetno kvalitetnoj ekipi. Verujem da ću svojim igrama uspeti da pomognem Čukaričkom da ispuni ciljeve i da ću sa ovom ekipom kao i prošlog puta biti u vrhu tabele srpskog fudbala“, kazao je Nikola Stanković.

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