VELIKA SAGA JE GOTOVA! Japanac posle DRAME SA PSŽ-om stigao u Premijer ligu – VILA PARK GORI!
Fudbalski klub Aston Vila potvrdio je danas dolaske golmana Zajona Suzukija iz Parme i levog beka Matea Ruđerija iz Atletiko Madrida.
Klub iz Birmingema nije naveo detalje ugovora, a britanski mediji preneli su da je ugovor vredan 35 miliona evra sa bonusima potpisan do leta 2031. godine.
Japanski 23-godišnji golman branio je za reprezentaciju na Svetskom prvenstvu ovog leta, a njegovim dolaskom Vila Park bi mogao da napusti dugogodišnji golman ekipe Argentinac Emilijano Martines.
Za njega je zainteresovan Juventus, ali dve uprave ne uspevaju da se dogovore oko cene transfera.
Suzuki je rođen u Nju Džersiju, odrastao je u Uravi, a 2023. godine prešao je u belgijski Sent Truden odakle je godinu dana kasnije prešao u Parmu.
On je ovog leta trebalo da pređe u Pari Sen Žermen, ali je transfer propao.
Italijanski 24-godišnji levi bek Ruđeri potpisao je petogodišnji ugovor vredan 25 miliona evra iz mogućih 1,5 miliona evra bonusa.
Igrao je za Atalantu, sa kojom je osvojio Ligu Evropa 2024. godine i na pozajmici u Salernitani, a prošle sezone nastupao je za Atletiko.
On je došao kao zamena za Luku Dinja, koji je ovog leta prešao u Pari Sen Žermen.
Suzuki i Ruđeri bi mogli da debituju u nedelju, u prvom kolu Premijer lige protiv Brajtona.
Aston Vila je prošle sezone osvojila Ligu Evropa, a u Premijer ligi je zauzela četvrto mesto i igraće u Ligi šampiona ove sezone.
Beta