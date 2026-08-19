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Fudbalski klub Aston Vila potvrdio je danas dolaske golmana Zajona Suzukija iz Parme i levog beka Matea Ruđerija iz Atletiko Madrida.

Klub iz Birmingema nije naveo detalje ugovora, a britanski mediji preneli su da je ugovor vredan 35 miliona evra sa bonusima potpisan do leta 2031. godine.

Japanski 23-godišnji golman branio je za reprezentaciju na Svetskom prvenstvu ovog leta, a njegovim dolaskom Vila Park bi mogao da napusti dugogodišnji golman ekipe Argentinac Emilijano Martines.

1/4 Vidi galeriju Japanski golman - Zion Suzuki Foto: Oscar Herrera / Zuma Press / Profimedia, Lorenzo Cattani / Zuma Press / Profimedia, Matthew Visinsky / Zuma Press / Profimedia

Za njega je zainteresovan Juventus, ali dve uprave ne uspevaju da se dogovore oko cene transfera.

Suzuki je rođen u Nju Džersiju, odrastao je u Uravi, a 2023. godine prešao je u belgijski Sent Truden odakle je godinu dana kasnije prešao u Parmu.

On je ovog leta trebalo da pređe u Pari Sen Žermen, ali je transfer propao.

Italijanski 24-godišnji levi bek Ruđeri potpisao je petogodišnji ugovor vredan 25 miliona evra iz mogućih 1,5 miliona evra bonusa.

Igrao je za Atalantu, sa kojom je osvojio Ligu Evropa 2024. godine i na pozajmici u Salernitani, a prošle sezone nastupao je za Atletiko.

On je došao kao zamena za Luku Dinja, koji je ovog leta prešao u Pari Sen Žermen.

Suzuki i Ruđeri bi mogli da debituju u nedelju, u prvom kolu Premijer lige protiv Brajtona.

Aston Vila je prošle sezone osvojila Ligu Evropa, a u Premijer ligi je zauzela četvrto mesto i igraće u Ligi šampiona ove sezone.

Beta